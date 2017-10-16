“زيت الأرجان” كلمة السر لجمال بشرتك وشعرك

من منا لا تبحث عن حلم امتلاك البشرة الجميلة الخالية من التجاعيد والتصبغات، وعن الشعر القوي اللامع المليء بالصحة والحيوية، إن كلمة السر في تحقيق مثل هذا الحلم تتلخص في “زيت الأرجان” الذي يعتبر الكنز المغربي الحقيقي لتحقيق هذا الحلم المزدوج.

إن ما يحتويه زيت الأرجان والتي تشتهر به المملكة المغربية من أحماض دهنية أساسية ومجموعة من الفيتامينات خاصة فيتامين (ُE) أو ما يعرف بفيتامين الجمال يجعل منه صديقاً حقيقاً لكل امرأة تبحث عن الجمال وتأخير علامات التقدم في العمر سواء على مستوى بشرة الوجه والجسم أو على تقوية وصحة الشعر.

فكثير من النساء في المغرب يقمن باستخدامه كمرطب أساسي لبشرة الوجه والجسم خاصة قبل النوم حيث الفترة التي يتم فيها تجديد الخلايا وتغذيتها لتستيقظ في الصباح وتستمتع بنعومة بشرتها بعد استرخائها في حمام دافئ .

والأمر ليس مقتصراً على البشرة فقط بل على صحة وحيوية ولمعان الشعر حيث يمنح الشعر العناصر التي يحتاجها بشرط ألا يتم وضعه لفترات طويلة، فاستخدامه كحمام زيت قبيل الحمام بساعة واحدة كافية أن تمنحك شعراً يتمتع بصحة وحيوية لا مثيل لها.

وما يتميز به زيت الأرجان أن هناك العديد من المنتجات الطبيعية التي يمكنك الحصول عليها واستخدامها، لتحصلي من خلالها على كل تلك الفوائد خاصة صابون الأرجان الطبيعي والماسكات المختلفة، المهم أن تتوثقي من مصدرها لأنك في حال داومت على استخدامها سوف تبهرك النتائج بلا شك.