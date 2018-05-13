زيت الخس يعيد لبشرتك الشباب والحيوية

تتم صناعة زيت الخس من خلال تخمير بذور الخس في الزيت النباتي، كما يمكنك صناعته منزلياً عن طريق وضع مئة غرام من بذور الخس في وعاء زجاجي حيث تُغمر بزيت الزيتون وتوضع في الشمس لمدة أربعة أسابيع على أن تقومي بتحريكها يومياً، و بعد ذلك يصفى الزيت من البذور بعد أن تُعصر جيداً، ويصبح زيت الخس جاهزاً لتستفيدي من خصائصه الفريدة.

ولكونه يحتوي على الفيتامينات والمعادن الأساسية لصحة البشرة كفيتامين A، وفيتامين K، وفيتامين C إضافة إلى الحديد، وتتم إضافة زيت الخس إلى الأقنعة المخصصة للعناية بالوجه لإمداد البشرة بالعناصر الصحية التي يحتويها.

فوائد زيت الخس للبشرة

– يزيل البثور التي تظهر على الجلد، كونه يخلص البشرة من السموم والبكتيريا

– يعطيك بشرة ناعمة ومتألقة وأكثر لمعاناً وشباباً

– هو مرطّب فعال لبشرتك ويمنحها المزيد من الحيوية والنضارة

– يحمي بشرتك من حروق الشمس خلال الصيف

– يحتوي زيت الخس على مضادات الأكسدة وأوميغا 3 مما يجعله يحارب علامات التقدّم في السن، فيبعد عن وجهك الخطوط والتجاعيد غير المحببة

– يعمل زيت الخس على تخفيف الانتفاخ في منطقة الجفون وذلك بتدليكها به لمرات عديدة في اليوم.

طرق استخدام زيت الخس على البشرة

غسول زيت الخس: ضعي كوبين من الماء مع خمس أوراق من الخس على النار واغليها على نار متوسطة لمدة ربع ساعة، و بعدها أزيلي أوراق الخس من الماء، وبعد أن يبرد السائل أضيفي إليه ملعقتين كبيرتين من زيت الخس، ليصبح لديك غسول يخلصك من حب الشباب والبثور إذا استعملتيه يومياً في الصباح والمساء.

التدليك بزيت الخس: قومي بتدليك بشرة الوجه والرقبة لتنعيمها وترطيبها، وعلى الجفون للتخفيف من انتفاخها، كما يمكنك إضافته إلى الماسكات التي تحضرينها في المنزل للاستفادة من مكوّناته الصحية.