عالجي طفلك دون تردد بزيت الزيتون عند إصابته بنزلات البرد

تلجئين كثيراً للأدوية لعلاج نزلات البرد عند إصابة صغيرك بها، لكن يمكنك إيجاد الحل بالطبيعة، فدائماً ما يكون الرجوع لها هو الحل الأفضل، خاصة فيما يتعلق بمرض الرضع والصغار، حيث تعد نزلات البرد والرشح من أكثر الأمراض التي يصابوا بها، نظراً لاختلاف درجات الحرارة بين دفء المنزل وبرودة الطقس في الخارج، أو العكس وكذلك، فإن البكتيريا والجراثيم تنشط بشدة في الجو البارد.

ولكي تتجنبي إصابة طفلك بنزلات البرد والرشح، إليكِ هذه النصائح: