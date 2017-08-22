حمية “زيت بذر الكتان” تخلصك من الوزن الزائد وتمنحك جسم رشيق

تختلف أساليب إنقاص الوزن للحصول على جسد رشيق وصحي، فبعض النساء تفضل الرياضة والحميه، وأخريات يفضلن استخدام المشروبات الطبيعية سواءاً كانت من الخضار أو الفواكه أو الزيوت النباتيه المعروفه ومن ضمنها زيت بذر الكتان الذي أثبت فعالياته في سرعة إنقاص الوزن بشكل طبيعي ودون أضرار جانبية

الفوائد الأساسية لزيت بذر الكتان

يعود زيت بذر الكتان بالعديد من الفوائد للجسم وذلك لأنه يحتوي على مركبات مهمة ومن بينها أحماض الأوميغا 3 والفيتامين E.

ويساهم هذا الزيت بتخفيف الوزن نظراً لغناه بالأحماض المفيدة التي تساعد على تخفيف الشهية وزيادة التمثيل الغذائي في الجسم.

كما أنّه يساهم بالحفاظ على صحة الشعر وتقويته. كما أن زيت بذر الكتان يحمل أحماضاً مهمة لتعزيز صحة القلب والشرايين والأوعية الدموية.



زيت بذر الكتان للرجيم

تساعد الزيوت الأساسية التي تستخرج من زيت بذر الكتان على مدّ الجسم بالكثير من الفوائد وذلك عبر تناوله مع كل وجبة طعام.

وبهذه الطريقة أيضاً، تتمكّنين من التخلص من الوزن الزائد إذ يبطىء عملية الهضم في الجسم، وينظّم نسبة الأنسولين والسكر داخل الدم، وفي الوقت عينه يمنع الشعور بالجوع لفترة طويلة بعد الأكل.

كيف يقوم زيت بذر الكتان بانقاص الوزن

عند اتباع نظام غذائي خالٍ من الأحماض الدهنية الرئيسية، يبحث الشخص عن الحلويات بسبب اشتهاء الدهون، وهنا تأتي أهمية زيت بذر الكتان في توفير ما لا يتسبب في زيادة الوزن. أما حول طريقة تناوله، فيُنصح بتناول من ملعقة إلى ملعقتين صغيرتين منه تُقسّم على عدد الوجبات خلال اليوم، ويًفضّل تناوله بجانب الأطباق الغنية بالبروتين بشكل خاص.