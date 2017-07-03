زيت جوز الهند البكر علاج فعال لأعراض الصدفية والأكزيما

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أظهرت الدراسات الحديثة أن زيت جوز الهند البكر يساعد على تخفيف أعراض الأكزيما والصدفية وبعض الأمراض الجلدية.

وتظهر أعراض كل من الأكزيما والصدفية غالباً بنفس الشكل والأسباب، ولكن تميل قشور الصدفية إلى الصلابة والسمك أكثر، إلا أن كلاهما يحتاج علاج مرطب يساعد على علاج الجفاف والقشرة والحكة.

وينصح الخبراء باستخدام زيت جوز الهند البكر المعصور بارداً “vco “، فهو النوع الذي يمتلك أكثر المنافع الصحية، فهو يصنع في درجات حرارة عالية تجعله يحتفظ بقدرته على قتل الجراثيم، مقارنة مع زيت جوز الهند المكرر .

يشار إلى أن زيت جوز الهند يعد علاج مساعد في حالات الصدفية والأكزيما، ولكن لا يمكن أن يكون علاجاً قائماً بذاته لهذه المشكلة، فأدوية الصدفية تعمل بصورة جيدة في العلاج، إلا أن زيت جوز الهند يخلص من القشور الصلبة، عن طريق تليين وتخفيف القشور أولاً.

ويمكن استخدام زيت جوز الهند البكر بإضافته للنظام الغذائي أو بدهنه مباشرة على البشرة، فهو يزيد الترطيب ويخفف الاحمرار والتورم ويمنع أنواع معينة من البكتريا من النمو.