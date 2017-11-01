زيت عباد الشمس يحمي شعرك من التساقط

من الممكن أن تكون أسباب تساقط الشعر وراثية أو مرتبطة بالنظام الغذائي، ولكن أياً كانت الأسباب فالزيوت الطبيعية الغنية بالعناصر اللازمة لتغذية وتقوية الشعر كفيلة بحل هذه المشكلة والتقليل من تساقط الشعر.

ويعتبر زيت عباد الشمس من الزيوت المخصصة لتقوية الشعر والمحافظة على صحته، فهذا الزيت غني بالفيتامينات A وB وC وبالمعادن الطبيعية كالحديد والبوتاسيوم، والعناصر الأساسية لصحة الجسد والشعر كالبوتاسيوم.

منافع استعمال زيت عباد الشمس للشعر:

1- يحتوي هذا الزيت على نسبة عالية من حمض الأوليك، وهو من فئة أحماض الأوميغا 9، التي تساهم في إنبات شعرك وعدم تساقطه.

2- إذا قمت بتدليك شعرك بزيت عباد الشمس فستلاحظين أنه سيصبح أنعم وأكثر لماعية بعد كل استعمال.

3- لزيت عباد الشمس قدرة على حماية الشعر وفروة الرأس من تأثير الأشعة ما فوق البنفسجية كونه غني بمضادات الأكسدة التي تلعب دوراً مهماً في تجنيبه التأثيرات السلبية للجزيئات الحرة الناتجة عن انتشار هذه الأشعة في الأجواء.

4- يلعب زيت عباد الشمس دوراً مرطباً، مما يحمي فروة الرأس من الجفاف والتقشّر.

5- يتميّز زيت عباد الشعر بكونه من الزيوت ذات التركيبة الخفيفة، مما يجعل امتصاصها من قبل فروة الرأس أسهل، وبالتالي وصولها إلى عمق جذور الشعر ومساهمتها في تغذيته.

6- هذا الزيت هو غني بالفيتامين E المعروف بخصائصه المرطبة لجلدة الرأس، وعندما تكون هذه الأخيرة رطبة وصحية، ينتج عن ذلك لا محالة شعر صحي وكثيف ورطب من الداخل مما يمنع تكسّره وسقوطه.