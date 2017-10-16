زينب القراشي رئيس “منظمة مهندسون بلا حدود” لليقظة: نساعد المهندسين الكويتيين للارتقاء بعملهم للنهوض ببلدهم

أوضحت رئيس منظمة ” مهندسون بلا حدود – الكويت ” المهندسة زينب سلمان القراشي أن نحو 304 مهندساً شاركوا في منتدى ” تشييد ” الذي أقيم برعاية وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد الجبري ، وبالتعاون مع موقع ” تشطيباتي ” وافتتحه نيابة عن الوزير الجبري مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي في فندق هوليداي إن السالمية في الفترة من 18 الى 20 سبتمبر الماضي.

ولقد ذكرت القراشي في تصريح خاص للـ ” اليقظة” أن الرعاية الرسمية من قبل البلدية وهذا التجاوب والحضور الكثيف لفعاليات المنتدى على مدى أيامه الثلاثة يؤكد أن قضية البناء والتشييد من أهم القضايا في الدولة على حد سواء، مضيفة أن المناقشات التي شهدناها بين الحضور والمتخصصين الذين قدمو المحاضرات وورش العمل أكدت وجود وعي مجتمعي كبير إزاء هذه القضية وتأثيراتها على الفرد والأسرة والمجتمع.

و لقد أكدت رئيسة ” مهندسون بلا حدود – الكويت ” : إن إشراك المجتمع المدني في مثل هذه القضايا الهامة بات أمراً مهماً لتحقق الدولة أهدافها في تحقيق التوعية المطلوبة في المواضيع والقضايا التي تهم الدولة عموماً، مضيفة أن المنتدى حقق أهدافه في توجيه المواطنين أصحاب البناء بالأسس السليمة والخطوات المتبعة وكذلك مساعدة المهندسين الكويتيين للارتقاء بالعمل للنهوض ببلدهم هندسياً .

وعن المشروعات المستقبلية تقول القراشي: القادم إن شاء الله مؤتمرنا ارتقاء الثاني نحو بيئة عمل ترفع الإنتاج وتشجع الإبداع وسوف يقام في شهر ديسمبر تحت رعاية وزير النفط، كما أننا مستمرين في مشروع “بيت” الخاص بترميم منازل الأسر المتعففة.

وتوجهت قراشي في ختام تصريحها بالشكر إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ومديرها العام على اهتمامه ورعايته للمشاريع الشبابية ، مضيفة أننا نتطلع الى مزيد من التعاون المشتركة في مختلف القضايا ذات العلاقة بالشأن البلدي.

جديراً بالذكر فإن منظمة مهندسون بلا حدود بدأت عملها قبل خمس سنوات تقريباً وهي مؤسسة غير ربحية تهدف إلى الاستفادة من الطاقات الهندسية والعلمية في حل المشكلات المجتمعية، حيث أن توجهها ينصب على المهنة بشكل كبير بحيث يمكن الاستفادة من الهندسة والمهندسين في خدمة المجتمع، وتوفير حلول لكل المشكلات المجتمعية داخل الكويت أو خارجها.