بعد خلعها من أحمد عز ..زينة: “خلصت وأقدر أعيش حياة طبيعية”

وأخيراً حصلت الفنانة زينه على الطلاق بموجب حكم قضائي صادر من محكمة الأسرة بمدينة نصر، والذي قضى بخلع زينه من الممثل أحمد عز، بعد تنازلها عن كافة حقوقها المالية والشرعية وكذلك إرجاعها لمقدم الصداق الذي حصلت عليه خلال عقد الزواج العرفي، لكن بالموازاة مع ذلك من المنتظر أن ترفع الطليقة دعاوي قضائية أخرى على عز من بينها المطالبة بنفقة التوأم.

يبدو أن قضية الثنائي زينه وأحمد عز التي أسالت الكثير من الحبر وأخذت حيزاً واسعاً في الوسط الفني تقترب من نهايتها بعدما منح القاضي زينه الطلاق عن طريق الخلع، واعتبرت زينه هذا الحكم الصادر عن القضاء المصري من شأنه أن يمنحها الكثير من الراحة والحرية، لكي تستأنف حياتها بشكل طبيعي: “..أخيراً خلصت وأقدر أعيش حياة طبيعية زي بقية الناس..”

وتفاصيل إجراءات طلب الخلع، تعود إلى قيام محامي زينه بتقديم طلب إلى المحكمة من أجل تطليق موكلته من أحمد عز، وجاء ذلك بعد إثبات الزواج بشكل رسمي ونسب التوأم إلى الأب عز ، حيث استعرض المحامي أدلة تؤكد على زواج موكلته من المدعو عليه، وقام في هذا المقام أحمد عز بطلب منع سفر طفليه إلى الخارج، وهذا يعد اعترافاً ضمنياً بثبوت نسب التوأم له، وكذلك زواجه من زينه.

ويستعد ذات المحامي لرفع العديد من القضايا للمطالبة بحقوق التوأم، من بينها التكفل بنفقاتهم والتي قد تصل إلى حدود 20 ألف جنيه شهرياً.