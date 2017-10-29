زينة تتعرض إلى حادث خلال تصويرها “كارما”

لا يمكن للممثلة المصرية زينة مواصلة التصوير في مشاهد فيلمها الجديد، بسبب تعرضها لحادث وصف بالخطير، أصيبت فيه بقدمها عقب سقوطها والتواء رجلها، وبعد نقلها إلى المستشفى اضطر الأطباء إلى وضع قدمها في “جبيرة” وطلبوا منهاعدم الوقوف عليها لمدة أسبوعين، وكذلك أخذ قسط من الراحة.

من المقرر أن يتم تأجيل تصوير الفيلم الجديد الذي يخرجه خالد يوسف ويحمل عنوان “كارما”، بسبب الحادث الذي تعرضت إليه إحدى بطلات هذا العمل الفني، وتعود تفاصيل هذا الحادث الذي تسبب في إلتواء رجل الممثلة زينة، أنها خلال تصويرها أحد المشاهد اندمجت في تقمص الشخصية، وفجأة سقطت على الأرض بطريقة خاطئة، فأصيبت بقدمها، ونقلت عقب الحادث على جناح السرعة، وقرر الأطباء وضع قدم زينة في “جبيرة” لمدة أسبوعين وبالتالي ضرورة أخذ قسط من الراحة.

تشارك زينة لأول مرة مع المخرج خالد يوسف في فيلم “كارما”، والذي يتواجد فيه العديد من النجوم في مصر، نذكر من بينهم غادة عبد الرازق وعمرو سعد و خالد الصاوي، إلى جانب كل من ماجد المصري و حسن الرداد وكذلك دلال عبد العزيز ووفاء عامر.

وكانت الممثلة زينة قد شاركت في الدراما الرمضانية الماضية في بطولة مسلسل “لأعلى سعر”، إلى جانب كل من النجمة نيللي كريم و أحمد فهمي و سارة ومع إخراج محمد العدل.

وحقق هذا العمل الفني نسبة مشاهدة عالية خلال رمضان الماضي.