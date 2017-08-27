زينة توجه رسالة قاسية للشيطان احمد عز وتسخر من شكله

رفضت محكمة الأسرة اليوم بالقاهرة الجديدة الطعن الذي قدمه الفنان أحمد عز ضد الحكم الصادر بإثبات توأم زينة له، وبذلك لا يحق للفنان أحمد عز تقديم أي قضايا ضد الفنانة زينة بسبب استنفاذه لعدد مرات الطعن التي يحق له التقدم بها.

فور إصدار الحكم قامت الفنانة زينة بالتعليق عبر حسابها على انستجرام قائلة “الحمد لله النهارده كانت آخر قضية رافعها علينا الشيطان….. والحمد لله مايقدرش الشيطان يرفع أي قضية تاني….. الموضوع اتقفل نهائيا ورفع علينا كل القضايا اللي ممكن تترفع والحمد والشكر لله ربنا كرمنا وخسر كل القضايا……الشيطان دا قبل ما يخسر كل القضايا خسر نفسه اللي مش موجودة أصلا وضميره المعدوم وحتى شكله اللي بقى استغفر الله العظيم” أرفقت زينه بهذا التعليق صورة لوجه الفنان أحمد عز مؤكدة أن شكله قد اكتسب بشاعة بسبب الكذب والقسم المزيف الذي يدلي به في كل مرة.