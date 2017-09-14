لاكتشاف وتدريب رواد الأعمال الشباب ….زين تطلق برنامجها المبتكر “Zain Great Idea 4”

أطلقت شركة الاتصالات المتنقلة زين النسخة الرابعة من برنامجها المبتكر Zain Great Idea لتسريع وتطوير المشاريع التكنولوجية الناشئة، والذي تسعى من خلاله إلى اكتشاف وتدريب رواد الأعمال من الشباب في الكويت.

وكشفت الشركة أن برنامج Zain Great Idea الموسمي يعتبر واحداً من أكثر المبادرات الناجحة في مجالات الاستدامة التي تستهدف دعم الابتكار وريادة الأعمال، مبينة أنها على مدار النسخ الثلاث الماضية من هذا المشروع، وهي تقوم باحتضان وتدريب المئات من الشباب الذين يملكون أفكاراً إبداعية، وطموحاً في دخول بيئة الأعمال عن طريق المشاريع الصغيرة.

وبينت زين أن برنامج (ZGI) سيوفر ساحة للتنافس بين أفكار وإبداعات رواد الأعمال من الشباب في المجالات التكنولوجية، حيث سينطلق من خلال المرحلة الأولى وهي المعسكر التدريبي في الكويت، من ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية وهي برنامج إطلاق المشاريع الصغيرة بالتعاون مع Brilliant Lab وMind The Bridge في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأميركية ولندن في المملكة المتحدة.

وأفادت الشركة في المؤتمر الصحافي الذي عقدته في مقرها الرئيسي بأنها ستواصل في هذه النسخة التعاون مع شركائها وفي مقدمتهم مؤسسة Brilliant Lab التي تهدف إلى دعم المشاريع الصغيرة في الكويت، وهي المؤسسة التي تسعى إلى توفير بيئة عملية ذات معايير عالمية للشباب لتسريع وإطلاق مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة في السوق الكويتي.

وقال المدير التنفيذي للعلاقات والاتصالات في زين الكويت وليد الخشتي: «إطلاقنا اليوم للنسخة الرابعة من هذه المبادرة يأتي في إطار مواصلة التزاماتنا الاجتماعية في مجالات الاستدامة، وتجديد رغبتنا في إثراء بيئة الأعمال بأفكار الشباب الكويتي».

وأوضح الخشتي أن مشروع (ZGI) يوفر فرصة حقيقية لرواد الأعمال من الشباب الذين يبحثون عن تأسيس مشاريع مبتكرة في سوق العمل، فالشركة ستقيم معسكراً تدريبياً مكثفاً لجميع المشاريع الملتزمة بشروط التقديم، والذي سيتضمن العديد من ورش العمل التفاعلية بقيادة نخبة من الأكاديميين المحليين والعالميين من أرقى المؤسسات المهتمة بريادة الأعمال كجامعة ستانفورد وIE Business School وغيرها.

وبين أن مبادرة (ZGI) منذ إطلاق نسختها الأولى في العام 2010، وهي تحقق صداً واسعاً في أوساط الشباب من رواد الأعمال، فقد أعطت الشركة خلال هذه السنوات فرصة لعدد كبير منهم بأن يمتلكوا مشاريع تجارية ناجحة، وأن يستفيدوا من مشاركتهم الناجحة في البرنامج، وما يوفره من قاعدة بيانات هائلة خلال فترة التدريب.

وأشار الخشتي إلى أن زين تتبنى استراتيجية واضحة في مجالات الاستدامة لديها، وهي تخصص جزءاً كبيراً منها لقطاع الشباب والإبداعات التكنولوجية، وتبرز مبادرة (ZGI) حرصنا المستمر على تزويد الطاقات الشابة المتميزة بالمهارات والمعلومات الضرورية ذات المعايير العالمية، وذلك بالتعاون مع أرقى المؤسسات العالمية حول العالم.

وأعرب الخشتي عن أمله أن تحقق النسخة الجديدة من برنامج (ZGI) الهدف منها، وأن تبرز لبيئة الأعمال في الكويت مشاريع مبتكرة، تخدم التوجهات الاقتصادية في الدولة، مبيناً أن شركة زين تعتمد في استراتيجيتها على مقاربة فعالة لقضايا الشباب المتعلقة بسوق العمل، وذلك من خلال الاستثمار في أجيال المستقبل.