غنت رائعة محمد عبد الوهاب أردن أرض العزم….. زين عوض تضيء المدرج الروماني بصوتها العذب

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اعتلت الفنانة الأردنية زين عوض مسرح المدرج الروماني تحت رعاية الملكة نور الحسين، وبمشاركة الشباب العربي الفلهارموني لأول مرة في الأردن، بقيادة المايسترو محمد عثمان صديق.

وبإطلالة لافتة غنّت زين رائعة الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب “أردن أرض العزم” لتضيء المدرج الروماني بصوتها العذب. وبمشاعر جيّاشة أشعلت الجمهور مع اللحن والكلمات الرائعة الذي أظهر تفاعلاً رائعاً.

كما قدمت أغنية “بكتب اسمك يا بلادي “وأغنيتها الخاصة “الله يا هالوطن” بتوزيع أوركسترالي جديد، وأغنية “موطني” مع المطربة ناتالي سمعان وجالا الحديدي من مصر. وعبّرت عوض عن سعادتها لتقديم الحفل على “المدرج الروماني” لما له من قيمة تاريخية عظيمة ووصفت مستوى العرض بالاستثنائي.

يذكر أنَّ زين قد غنّت بمصاحبة أوركسترا المعهد الوطني للموسيقى في العديد من المناسبات منذ عام ٢٠٠٣ ضمن رحلة تبادل الثقافات مع الأردن، ومؤخراً في حفل عيد الاستقلال في الأردن بمشاركة سمراء البادية الفنانة سميرة توفيق في قصر رغدان.

‏كما تستعد الفنانة زين لاستقبال صيف حافل بالفعاليات ‏والتي تقدم خلاله العديد من الحفلات والمشاركات في مهرجانات بعدة مدن منها لندن والإمارات العربية المتحدة والسويد والعاصمة عمان.

وتجهز لإطلاق أغاني جديدة تمَّ إنتاجها في القاهرة مع العديد من الفنانين والملحنين المخضرمين.