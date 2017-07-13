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سارة الهاني تمتع الجاليات العربية بكوكب الشرق في باريس

بقلم ريما لمع

يوليو ١٣ ,٢٠١٧

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أحيت الفنانة العربية سارة الهاني حفلاً بمنتهى الخصوصية غنّت فيه للسيدة أم كلثوم وذلك على مسرح فولي بيرجيه في باريس، وبحضور منقطع النظير فاق التوقعات.

وفي تصريحات صحفية قالت سارة أنَّ الحفل جاء تحت عنوان ” سارة الهاني تغني كوكب الشرق” وجرى على أهم مسارح باريس ” فولي بيرجيه”.
وكشفت عن حضور فاق التصور عجت به مقاعد المسرح معبرة عن ذلك بالقول:” قبل موعد الحفل بأيام لم يعد هناك فرصة لآخرين ليحضروا، لنفاد البطاقات”.

وعبرت الفنانة عن سعادتها لتحقيق نجاح كبير في مسرح فولي بيرجيه وبالغناء لأم كلثوم، كاشفةً عن 11 أغنية أدتها لكوكب الشرق.

وأضافت في التفاصيل:” كان الحضور مؤثراً من جاليات عربية كثيرة، وكان معي في العزف فرقة التراث”.

كما وقالت أن رئيس مجلس إدارة إذاعة القاهرة السيد محمد العنبري حضر خصيصاً إلى باريس لمشاهدة الحفل. كذلك كشفت عن حضور صاحب الشركة المنتجة للحفل ” أغاني” السيد جهاد المر.

وكشفت سارة الهاني عن تكرار الحفل مرتين:” الأول سيكون في باريس أيضاً، والثاني في لندن، لكن مواعيد الحفلين لم تحدد بعد”.

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