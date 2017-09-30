لشكوكها بعدم مصداقيتها……سارة نخلة تنسحب من لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال مصر 2017

أعلنت سارة نخلة ملكة جمال سوريا السابقة عن انسحابها من لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال مصر لعام 2017، بعد أن تم اختيارها كعضو فيها، مؤكدة في نفس المقام بأنه ليس لديها أي علاقة بنتائج هذه المسابقة وبالتالي لا تتحمل مسؤولية اختيار أي فتاة، كونها غير مقتنعة بمصداقية المسابقة ولن تشارك فيها.

فجرت ملكة جمال سوريا السابقة سارة نخلة خبراً من العيار الثقيل، حسب ما تناقلته العديد من وسائل الإعلام، استناداً لأحد تصريحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث خرجت عن صمتها لتؤكد انسحابها من لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال مصر لهام 2017، والسبب حسب تقديرها شكوكها وعدم اقتناعها بمصداقية المسابقة، وعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه معها، لذا استعانت بصفحتها الخاصة عبر موقع “الفيس بوك” لتبرئة ذمتها فكتبت مؤكدة: “..قررت الانسحاب نهائياً من لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال مصر للعام ٢٠١٧ ..وليس لي أي علاقة ولا أتحمل مسؤولية اختيار أي فتاة..”.

ولم يتوقف تصريحها عند هذا الحد، فأضافت لتوضح أكثر موقفها وتبرر انسحابها:”..لقد اتخذت هذا القرار لعدم المصداقية والالتزام واحترام ما تم الاتفاق عليه منذ أول مرة تم الاتصال بي.. عندما طلبت مني القائمة على هذا الحفل التواجد في هذه المسابقة.. ولأنني احترم كلمتي واحترم نفسي قررت الانسحاب والرجاء من الصحفيين عدم ذكر اسمي في أي حاجة تخص هذه المسابقة وشكراً جزيلاً..”.

يذكر أن سارة نخلة ممثلة ومذيعة سورية تبلغ من العمر 27عاماً متزوجة في الوقت الحالي، وحصلت على لقب ملكة جمال سوريا عام 2015، وإلى جانب ذلك تعد وصيفة ملكة جمال العرب.