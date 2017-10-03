ساعات بانيراي الراقية تتعاون مع أسبوع بيروت الفني 2017

شاركت شركة أوفيتشيني بانيراي، الدار الفلورنسية لصناعة الساعات الراقية، في أسبوع بيروت الفني 2017، وفتحت أبوابها أمام الأعمال الفنية بالتعاون مع الفنان الأرمني الشهير، مكريتش مزمانيان.

يشتهر مزمانيان بكونه أحد أشهر النحّاتين المجازيين من أصول أرمنية، حيث وصفت منحوتاته المميزة المصنوعة من البرونز والرخام بكونها “تجريدية مع لمسة واقعية”، كما أنها تزخر بالسمات العقلانية عارضة الطموح الإنساني، والثقافة، واليقظة والتطوّر.

وتحمل أحدث مجموعة من منحوتاته عنوان “المرأة الشرق أوسطية”.

كذلك، نظّم مزمانيان العديد من المعارض في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، أوروبا، وآسيا وروسيا.

وحصل على “ميدالية الجمهورية الارمنية” التقديرية تكريماً لمساهمته في مجال الفنون في بلاده.

وهو حائز على جائزة أفضل منحوتة في معرض نيويورك الفني 2017، وجائزة مهرجان بيروت العالمي للفنون BIAF 2017.

وانطلاقاً من عمله الدؤوب لتطوير أعماله كي يصبح رائداً في مجالي الفنون والتصميم، أتى التعاون بين مزمانيان وبانيراي في أسبوع بيروت الفني 2017 ليشكّل دعماً إضافياً لعلاقة هذه العلامة التجارية بالتصميم وتعاونها الوثيق مع الفنانين الناجحين الذين يتمتعون بأسلوب فني فريد.

وتعليقاً على هذا التعاون، صرّح السيد ميلفن جورج، المدير الإداري في شركة أوفيتشيني بانيراي – الشرق الاوسط وأفريقيا، قائلاً: “يساهم أسبوع بيروت الفني في مؤازرة الفن، والثقافة والتراث في لبنان حيث أنه يوفر للفنانين والمبدعين منصة لتنمية وعرض مواهبهم المذهلة على العالم.

وللسنة الرابعة على التوالي، يعزز هذا الحدث الناجح من التزامنا المتواصل بمجال التصميم؛ فهو يشكّل الفرصة المثالية للترويج لفن صناعة الساعات والتفاعل مع هواة الفنون في المنطقة.”

وختم قائلاً: “نحن فخورون جداً بهذا التعاون المتواصل الناجح مع اسبوع بيروت الفني”.

وتجدر الإشارة إلى أن أسبوع بيروت الفني 2017 رحّب بالفنانين، والمصممين، وهواة الجمع، والتجار، والعلامات التجارية العالمية بالإضافة إلى هواة الفنون في الفترة بين 19 و26 سبتمبر 2017 وذلك في منطقة سوليدير من وسط بيروت التجاري.

ويحظى أسبوع بيروت الفني، كجزء من مهرجان بيروت الفني، كل عام على دعم كل من وزارة الثقافة، ووزارة السياحة، وبلدية بيروت وشركة سوليدير، وهو يهدف لعرض نحو عشرين مشروعاً تفاعلياً من نُصب، ومنحوتات وعروض تمثيلية يقدّمها عدد من الفنانين المميزين في مواقع بارزة شهيرة في أنحاء العاصمة.