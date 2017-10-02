ساعات دانيال ولنغتون لأول مرة في الشرق الأوسط

اعلنت “لوكجيري سيليكشينز”، الموزع الحصري لشركة الساعات العالمية السويدية “دانيال ولنغتون” في لبنان، عن افتتاح أول بوتيك لساعات “دانيال ولينغتون” Daniel Wellington في الشرق الأوسط، في أسواق بيروت، لبنان.

وللاحتفال بهذه المناسبة الخاصة، أقامت الشركة الموزعة حفل افتتاح كبير في البوتيك، بتاريخ 20 سبتمبر 2017، حضره عدد من الشخصيات الاجتماعية البارزة والمشاهير وممثلي الصحافة ووسائل الإعلام ومدوني الموضة، حيث تعرّف الحضور على أحدث تصاميم ساعات “دانيال ولنغتون” الرائعة التي كشفت عنها الشركة لأول مرة في الشرق الأوسط، وهي ساعة “كلاسيك بيتيت أشفيلد” Classic Petite Ashfield الجديدة التي ارتدتها عارضة الأزياء كيندال جينر، والمزودة بحزام شبكة ماتي أسود مع قرص أسود، وساعة ” كلاسيك كورنوول ” Classic Cornwall التي ارتدتها لاكي بلو، وتضم حزاماً من القماش الأسود وقرص أبيض.

علماً بأنه يمكن العثور على ساعة “كلاسيك كورنوول” حصرياً في بوتيك “دانيال ولنغتون” في أسواق بيروت.

هذا وقد استمتع الحضور خلال هذا الاحتفال بموسيقى الـ”دي جي” الخاصة التي أضافت أجواءاً ممتعة لا تنسى!