ساعات سواروفسكي الجديدة تعكس بريق الكريستال

الابتكار والحداثة والجرأة وحرفية الصنع التي تماز بها سواروفسكي تجسدها ساعات “كريستال ليك” Cristal Lake لتأتي كواحدة من أبرز مجموعات الساعات لخريف/شتاء 2018.

يزدان قرص ساعة سواروفسكي الجديدة، المصمم من قطعة واحدة متعددة الأوجه من زجاج كريستال الياقوت الأزرق، بالتألق الساحر للكريستال، ويجعل الخامة منفردة وخاطفة للأنظار. ويعكس القرص الجذاب، المبيت في غطاء دائري أنيق ولامع بحجم مناسب يبلغ 35 مم، الضوء مثل سطح البحيرة الصافية.

هذه الساعة المبهرة ذات الصناعة السويسرية هي نتاج لخبرة سواروفسكي وإرادتها المستمرة في استكشاف جوانب جديدة وجريئة حيث تفوح بأناقة لا مثيل لها.

تتوفر ثمانية موديلات في المجموعة متعددة الاستخدامات التي تمَّ تصميمها في مجموعة ألوان أنيقة أحادية اللون تناسب جميع الأوقات تشمل الذهبي والرمادي الداكن والفضي، كما تشتمل المجموعة على أساور معدنية راقية، وأحزمة جلدية جذابة. تظهر بصمة سواروفسكي واضحة في أسلوب كل ساعة يتسم بتوازن متناسق من السحر والأناقة البسيطة.

سيتم إزاحة الستار عن المزيد من الإبداعات المثيرة في معرض بازل Baselworld في 21 مارس 2018.