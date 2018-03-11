ساعات فاشرون كونستانتان الجديدة من وحي أساطيرها

بتاريخ يمتد لمائتين وثلاثة وستين عاماً في عالم صناعة الساعات الراقية فتشت دار فاشرون كونستانتان السويسرية في خزائن تحفها الأسطورية بحثاً عن شيء تستلهم منه للخروج بمجموعة ساعات جديدة تماماً لتقديمها في معرض الصالون الدولي للساعات الراقية لهذا العام، الدار عادت بالذاكرة للوراء نحو نصف قرن لتصب تركيزها على طراز تحفة من عام 1956 بمرجع أيقوني 6073 وتعطيه لفة عصرية أنيقة للخروج بثلاثة موديلات جديدة ومميزة.

سمات مميزة

وتتسم طرازات مجموعة ساعات فيفتي سيكس من فاشرون كونستانتان بتصميم فريد للغلاف مستلهم من رمز العلامة التجارية. المجموعة موحدة كذلك بعدد من العناصر الأخرى كلها تشير مباشرة إلى طراز الـ1956 الأصلي، من بين هذه العناصر الكرستالات من النوع الصندوقي التي ترتفع فوق الحافة والمصنوعة من الصفير الحديث المقاوم للخدش مقارنة بزجاج البليكسي والزجاج المعدني المستخدم في الساعات القديمة؛ وكذلك استعمال آليات الحركة ذاتية اللف في كل طرازات مجموعة ساعات الفيفتي سيكس بما في ذلك آلية حركة جديدة تماماً في الدار مع تكريم المرجع 6073 بأن يكون صاحب أول ساعات من فاشرون كونستانتان يتم تجهيزها بهذه النوعية من آليات الحركة؛ ومنها أيضاً أقراص الساعة من نوع القطاع حيث تتعاقب الأرقام العربية مع علامات إشارة مميزة لباقي الساعات.

خطوة تاريخية

وفي خطوة تاريخية أولى لفاشرون كونستانتان تقوم هذه الدار العريقة بطرح جميع ساعات فيفتي سيكس بأغلفة من الذهب وأغلفة من الصلب لكن مع الإشارة إلى الساعات ذات الأغلفة الصلب التي لا تفتقر إلى الفخامة حيث يتم استعمال الذهب الأبيض في العقارب والأبليكيهات.

طرازات المجموعة

ثلاثة طرازات وست إشارات مرجعية لمجموعة ساعات فاشرون كونستانتان فيفتي سيكس كلها في أغلفة 40 مم إما من الصلب الذي لا يصدأ أو الذهب الوردي عيار 18 قيراط فايف إن، الطرازات هي: الفيفتي سيكس سلف وايندنج، الفيفتي سيكس داي ديت والفيفتي سيكس كومبليت كالندر.

– الطراز الأول هو ساعة فيفتي سيكس ذاتية اللف والمصنوعة من الذهب الوردي.

وهناك إطلالة أخرى لطراز ساعة فيفتي سيكس ذاتية اللف مصنوعة من الصلب.

– أمّا الطراز الثاني فهو ساعة فيفتي سيكس داي ديت والمصنوعة من الصلب الذي لا يصدأ.

كذلك هناك إطلالة أخرى لطراز ساعة فيفتي سيكس داي ديت مصنوعة من الذهب الوردي.

– وبالنسبة إلى الطراز الثالث فهو ساعة فيفتي سيكس كومبليت كالندر والمصنوعة من الذهب الوردي.

وهناك أيضاً إطلالة أخرى لطراز ساعة فيفتي سيكس كومبليت كالندر والمصنوعة من الصلب.