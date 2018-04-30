مجموعة جديدة فريدة من ساعات كارتييه في العام 2018

كارتييه اسم عريق في دنيا المجوهرات والساعات الأرقى عالمياً ووجود ذلك الاسم على أي قطعة مجوهرات أو ساعات يعطيها هيبة وفخامة غير عادية، في معرض الصالون الدولي للساعات الراقية بجنيف السويسرية (إس آي إتش إتش) العام الماضي قدمت دار كارتييه لصناعة الساعات والمجوهرات الراقية ساعة بانثير دو كارتييه سبوت

Panthère de Cartier Spot Watch

سوداء المينا والمزينة بالألماس والذهب الأبيض وتعتبر تحفة يصعب أن نرى مثيلاً لجمالها وفخامتها. أما في معرض إس آي إتش إتش لعام 2018 فقد قامت الدار بعرض ساعة وصفها الخبراء بأنها ذات أفضل تصميم إجمالاً لساعة على الإطلاق وهي ساعة كارتييه سانتوس

Cartier Santos Watch

وفي معرض هذا العام أيضاً قدمت دار كارتييه لصناعة الساعات والمجوهرات الراقية ساعة تانك سينتريه في ثلاث نسخ مختلفة خامة الصنع

Cartier Tank Cintrée Trio Watches (in platinum, rose gold and yellow gold)

وهناك نسخة مصنوعة من البلاتين وأخرى من الذهب الوردي وثالثة من الذهب الأصفر. الغلاف عصري في الساعات الثلاث المزودة بآليات حركة يدوية اللف كما تعتبر كل منها مثالية للاستعمال اليومي.

تحفة ثالثة قدمتها كارتييه في معرض إس آي إتش إتش لعام 2018 تمثلت في ساعة كارتييه درايف إكسترا فلات إن ييلو جولد

Cartier Drive Extra-Flat In Yellow Gold

المصنوعة من الذهب الأصفر ويعتبرها الخبراء أيضاً من خير الساعات التي يمكن ارتداؤها يومياً علماً بأن نسختين من الساعة نفسها تم طرحهما العام الماضي من الذهب الوردي والذهب الأبيض. الساعة ستروق لعشاق قطع كارتييه النحيفة، ومن الساعة ذاتها هناك نسخة مصنوعة من الصلب الذي لا يصدأ وهي ساعة

Cartier Drive Extra-Flat In Stainless Steel.