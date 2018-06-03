سالم الحمر: بنك الطعام الكويتي رأسماله العطاء وصكوكه أسهم للخير

منظومة متكاملة لإعلاء قيمة «إطعام الطعام»، وتوفيره لمن يحتاجه بشكل لائق، يجسدها البنك الكويتي للطعام الذي اطلقه رجل الاعمال بدر ناصر الخرافي العام الماضي كمبادرة خيرية تم اشهارها رسميا العام الماضي ، ليصبح اول بنك للطعام في الكويت له مقر دائم واعضاء مجلس ادارة مخضرمين في الاعمال الخيرية وفريق عمل مؤهل..

لقاؤنا مع امين سر مجلس ادارة البنك سالم الحمر أكد ان الكويت بلد الخير والعطاء وهي السباقة في العمل الخيري الانساني الذي لا يميز بين انسان واخر،

كيف ولدت فكرة انشاء البنك وكيف ترجمت هذه الفكرة الى حقيقة على ارض الواقع؟

البنك الكويتي للطعام هو بنك رأسماله العطاء وصكوكه اسهم خير توزع للمحتاج للطعام، تنفيذا لسياستنا وشعارنا “حياة بلا جوع”، اما اعضاء مجلس ادارته فهم من محبي عمل الخير، ومن الشخصيات التي وهبت نفسها للعطاء دون مقابل، والفكرة اتت من قبل رجل الاعمال المحب والفاعل للخير بدر ناصر الخرافي، بعد دراسة مستفيضة عن بنوك الطعام المنتشرة في الوطن العربي وحول العالم، وتمت صياغة الفكرة بشكل يتناسب مع مجتمعنا المحافظ، بحيث يتم تنفيذ العمل واشهار البنك وتقديم خدماته للمحتاجين بكل شفافية ودون احراج لمشاعر المحتاجين والمتعففين الذين نحرص على الوصول اليهم حرصا على تعففهم، وعدم احراجهم، وكذلك مساعدة كل من يتقدم للاستفادة من خدمات البنك من خلال نظام سهل وبسيط وغير معقد.

هل لديكم اهداف غير توزيع الطعام؟

لا يقتصر عملنا في بنك الطعام على تأمين او تقديم وجبات الطعام او الكوبونات اللازمة بل لدينا العديد من البرامج المختلفة والمتنوعة منها برامج تثقيفية

هل هناك انشطة معينة لشهر رمضان المبارك؟

لا شك ان شهر رمضان المبارك هو شهر العطاء والتضحية وحب عمل الخير الذي جبل عليه الكويتيون ويكفي ان نعلم بان أول وقفيات اطعام الطعام التي شهدتها الكويت كان في عام 1870 في وقفية العشيات وهذا يدل على تأصل وحب الكويتين لعمل الخير ومن هذا المنطلق بالاعتماد على تبرعات الخيرين وميزانيتنا ستتم اقامة موائد افطار الصائم في العديد من الصالات طيلة شهر رمضان المبارك، وكذلك نستعد لاستقبال الاضاحي بحيث يتم توزيعها على المحتاجين ضمن مهام بنك الطعام.

هل هناك شروط معينة للاستفادة من خدمات البنك الكويتي للطعام؟

ردا على سؤالك أقول: ان شعارنا هو العالم بلا جوع من بلد الانسانية وللعلم نحن الجهة الخيرية الوحيدة التي يتم الطلب من خلالها عن طريق «اون لاين» وذلك منعا لاحراج الطالب وكذلك يتم التعامل ايضا مع المتبرعين من خلال «اون لاين» حيث هناك الكثير من الخيرين لايحبون ان يظهروا أنفسهم او يعرفوا عن شخصياتهم.