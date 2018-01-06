سامو زين سيقدم هدية في عيد الحب “أول ما تبتسميلي”

كشف النجم السورى الشاب سامو زين أنه يتأهب لإطلاق أغنية جديدة، اختار أن تكون فى موسم عيد الحب، وقال بأنها تحمل عنوان “أول ما تبتسميلى”، وستكون بمثابة هدية إلى جمهوره في هذا اليوم المميز، حيث تعاون فيها مع كل من الشاعر تامر حسين، بينما وزعها له طارق توكل.

لم يخف الفنان السوري الشاب سامو زين أن الأغنية الجديدة التي ينوي طرحها خلال عيد الحب، ستكون بمثابة تعويض حقيقي لجمهوره بعدما عرف ألبومه الجديد تأخراً في عملية إطلاقه، علماً أن هذا النجم كان قد أصدر قراراً يقضي بتغيير مدير أعماله عبد العظيم خلاف، لأنه يفضل فتح مكتب خاص لإدارة أعماله خلال الأيام القليلة المقبلة.

والجدير بالإشارة فإن النجم سامو زين قام مؤخراً بإحياء حفل فني كبير، وصف بالضخم في أحد فنادق القاهرة، احتفاء بليلة رأس السنة ورافقته زوجته دنيا صالح، وعرف الحفل حضوراً كبيراً لجمهوره المصري والعربي المتواجد في القاهرة.

يذكر أن سامو تألق كثيراً بعد طرح ألبومه الذي يحمل عنوان “أنا ليك”، حيث تمكن بفضله من اقتناص ما لا يقل عن 11 جائزة عربية ودولية، ومن أهم الألبومات التي طرحها المطرب نذكر”معاك” عام 2005 وكذلك ألبوم ” عارف إيه” في 2007 ، وإلى جانب ” الورد الأحمر” سنة 2012. وفيما يتعلق بالأعمال السينمائية التي شارك فيها المطرب السوري الذي ولد بالكويت، نذكر فيلم ” 90 دقيقة” عام 2006 مع الفنانة غادة عبد الرازق وفيلم ” شقاوة”.

بينما من بين أجمل الكليبات التي صورها وأعجبت الجمهور نذكر كل من” ميلي يا حلوه” و” حبيب روحي” و” عارف إيه” و” بحلم بيك” و” ملكش دعوة بيا”.