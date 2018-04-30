سامو زين يضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد ويهديه لجمهوره

انتهى مؤخرا النجم الشاب سامو زين من تسجيل أغاني ألبومه الجديد، وفضل أن يطلع جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث قام بنشر مقطع فيديو، عبر حسابه على موقع تبادل الصور “إنستغرام”، أي من داخل الأستوديو عقب وضعه آخر لمسات تسجيله آخر أغاني هذا الألبوم الجديد، الذي جعل جمهوره يتشوق ويتساءل عن موعد إطلاقه ليستمتع بأحدث أغاني الفنان.

بالفعل يترقب جمهور سامو زين موعد إطلاق ألبومه الجديد، لأنه لا يخفى أن يضم أغاني جميلة، وبعد أن كشف الفنان عن الخبر على موقع “انستغرام”، علق على الفيديو، قائلا: “..اللهم لَك الحمد والشكر لله لقد تم الانتهاء من الألبوم الجديد، هذا إهداء لجمهوري الغالى وسندى فى هذه الدنيا وديماً فى ضهرى، يا رب يعجبكم وإهداء إلى حبيبي ابنى محمد بحبك حبيبي وربنا يخليك ليا ويسعد أيامك ويحفظك ليا أنا ودينا”.

يذكر أن أول ألبوم غنائي و صدر للمطرب السوري سامو زين حمل عنوان “ميلي يا حلوة” وكان مع شركة الخيول للإنتاج عام 2001، في حين ألبومه الثاني حمل عنوان “أنا ليك” عام 2002، وجاء هذا الألبوم بأفكار جديدة من إنتاج شركة روتانا، حيث نجح في حصد ما لا يقل عن 11 جائزة من الجوائز العربية وكذا الدولية. أما الألبوم الثالث يحمل عنوان “أربي ليا” عام 2004، وطرحه الفنان بأسلوب جديد حقق له شعبية كبيرة وانتشار في الوطن العربي، إلى جانب تحقيقه لنسبة مبيعات معتبرة.