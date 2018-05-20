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ملعب سانتياغو برنابيو يحتضن عروض أزياء لألمع مبدعي الموضة العرب

بقلم

مايو ٢٠ ,٢٠١٨

عبرت “سمية أقبيب”، مديرة مهرجان الموضة الإسبانية العربية عن سعادتها بنجاح الدورة الأولى من هذا الحدث العالمي الكبير، الذي احتضنه ملعب سنتياغو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد، ونظمته جمعية “بين الثقافات” تحت شعار ”ثقافة بلا حدود.”

وعرف المهرجان مشاركة 4 دول عربية بالإضافة إلى البلد المنظم إسبانيا، وذلك بحضور كوكبة من أشهر المصممين العرب والإسبانيين الذين يحضون بشهرة واسعة عربيا وعالمية.

وهكذا شهد ملعب سانتياغو برنابيو عروض أزياء عربية وإسبانية لألمع مبدعي الموضة العرب، بينهم المصمم المصري “هاني البحيري”، والمصممة المغربية “دي فيلاسكو رضواني”، إلى جانب المصممة السعودية  “أميمة عزوز”، و”مصممة الأزياء الإسبانية “أغاتارويز دي لا برادا”، والمصمم الإسباني المعروف “فرانسيس مونتيسينوس”.

هذا، وكرمت إدارة المهرجان مجموعة من الوجوه العربية والاسبانية، ضمنهم الأميرة الإسبانية بياتريسدورليانز”S.A.R”، لعملها كرئيس للجمعية الإسبانية للترف، كما تم تكريم المفوض السامي لحكومة إسبانيا ورئيس ماركا الإسبانية “دون كارلوس إسبينوسا”، وكذا “لويس ماريا أنسون” رئيس النادي الإعلامي بمدريد، إضافة إلى الفاعل الجمعوي “أحمد عشماوي”، و”شكيب بنموسى” السفير المغربي لدى فرنسا، ثم “كارمن لومانا” سيدة أعمال ومهتمة بمجال الموضة والأزياء.

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