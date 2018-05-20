“سان خوان” ثاني أقدم موقع للتراث العالمي في الأمريكتين

تتمتع العاصمة سان خوان إحدى المدن الكاريبية، بمزيج مذهل من الثقافة والتاريخ والطبيعة الساحرة، فهي مدينة كبيرة تمتلك شواطئ ذهبية وأهم ميناء بحري عائم في الكاريبي حيث ترسو السفن السياحية، كما تمتلك معالم ثقافية هامة ومجموعة من الحصن التاريخية والمتاحف والمباني ذات العمارة الاستعمارية وتمتزج هذه الجوانب الجمالية بوضوح في البلدة القديمة المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

تفتح المدينة القديمة سان خوان فيجو نوافذ على الماضي الذي يعود إلى ما يقرب من 500 عام من الثقافة مما يجعلها ثاني أقدم موقع للتراث العالمي في الأمريكتين، وتتكون المدينة من سبعة مدرجات طبيعية تزينها المباني الاستعمارية والمطاعم الراقية والمتاجر والمتاحف والفنادق الفخمة.

تعد فويرت سان فيليبي ديل مورو من أجمل المناطق في المدينة لكونها تمتلك إطلالة ساحرة لا مثيل لها، بالإضافة إلى فورتاليزا وكاتدرائية سان خوان التاريخية وحصن إل مورو وكاستيلو دي سان كريستوبال.

وتعتبر منطقة كوندادو أول منطقة سياحية في سان خوان تقع بين المحيط الأطلسي ولاغونا كوندادو حيث توجد الشواطئ الساحرة البيضاء التي تنتشر حولها الفنادق والمنتجعات الفاخرة، كما أنها تحتوي على الكثير من المرافق وأماكن الإقامة المتنوعة التي تناسب كل الميزانيات وخاصة في منطقة أوشن بارك التي تمتد على طول الساحل الشرقي وتحتوي على شواطئ خاصة ومرافق سكنية جميلة.

تنبض الحياة في المدينة ليلاً ونهاراً حيث يستطيع محبي التسوق التوجه إلى أكبر ساحة تسوق في الكاريبي “بلازا لاس أمريكاز” التي تتكون من أماكن تسوق مغلقة ومفتوحة، كما تمتلئ بالمتاجر المحلية والعالمية التي تبيع أجمل التذكارات والحلي البورتوريكية، وتضم دور سينما كبيرة وحدائق خاصة بالأطفال.