ستيفاني صليبا تلتقي مع النجم هاني سلامة ” فوق السحاب “

وقّعت الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا عقد تعاون جديد في مصر، للقيام ببطولة مُسلسل ” فوق السحاب ” للنجم هاني سلامة، من إخراج رؤوف عبد العزيز، تأليف حسّان دهشان وإنتاج شركة “سينرجي” للإنتاج الفنيّ لمالكها المُنتج تامر مُرسي، والذي من المُقرّر عرضه خلال السباق الرمضانيّ على عدد من القنوات الفضائيّة.

تستعدّ ستيفاني صليبا للدخول إلى مصر من الباب العريض، قائلة: “أشعر بمسؤوليّة كبيرة خاصّة أنّ انضمامي إلى هذا العمل الذي رُصدت له ميزانيّة ضخمة جداً، يضعني أمام تحدّيات على عدّة أصعدة، فكلّ الأسماء التي اجتمعت لتنفيذ (فوق السحاب) مشهود لها في عالم الدراما، ولا أخفي أنّني محظوظة كوني سأقف أمام النجم الكبير هاني سلامة والذي يمتلك جماهيريّة واسعة في الوطن العربي، وأمام عدسة المُخرج رؤوف عبد العزيز صاحب الرؤية والبصمة الخاصّة والذي أظهر تقنيّات مُميّزة في مُسلسله الأخير (طاقة نور) فحقّق نجاحاً كبيراً في رمضان الماضي”.

وتابعت ستيفاني حديثها قائلة:”عناصر الجذب كثيرة في هذا العمل، فنصّ حسّان دهشان مُشوّق وشركة سينرجي سجّلت في السنوات الماضية نجاحات جعلتها حاضرة بقوّة بخاصّة مع حرص المُنتج تامر مُرسي الدائم على توفير كلّ ما يحتاجه أيّ عمل للخروج بأفضل صورة إلى العلن”.

ويُعدّ مُسلسل “فوق السحاب” التجربة الأولى للنجمة اللبنانيّة ستيفاني صليبا في الدراما المصريّة، وذلك بعدما تعرّف عليها الجمهور العربيّ من خلال تأديتها دور البطولة في مُسلسل “مثل القمر” الذي شكّل أولى تجاربها الدراميّة، لتطلّ بعدها في أعمال سوريّة لبنانيّة مُشتركة نذكر من بينها “صرخة روح” و”شبابيك”.