بسبب دينا الشربيني.. موجة عارمة من السخرية يتعرض لها عمرو دياب

يحسب للنجم المصري عمرو دياب دائماً وعلى مدار سنوات نجاحه تمتعه بقدرة عالية من الذكاء، ذلك الذكاء الذي كان سبباً في شهرته ووصوله إلى العالمية، لكن هذه المرة يخونه ذكائه ويتحول إلى مادة للسخرية من قبل متابعيه على تويتر لا سيما الفنانين منهم.

فقد نشر عمرو دياب لإحدى الصور التي تجمعه مع دينا الشربيني والتي تم التقاطها في حفل عيد ميلاده الأخير والتي تناقلتها العديد من وسائل الإعلام، لكن عمرو دياب كتب معلقاً على صورته ” مع فريق عمل فيلمي الجديد في صيف 2018″ ولأن الجميع يعلم جيداً أن الصورة خاصة بحفلة عيد ميلاده ولم تلتقط في مناسبة عملية فقد تعرض النجم الشهير لموجة عارمة من السخرية.

حيث قامت الفنانة يسرا اللوزي بنشر صورة لها بفستان الزفاف أثناء قيامها بأحد الأعمال وعلقت قائلة” لما كنت طالعة في دور فريق العمل قبل كده.”

أما الممثل خالد سرحان فقد نشر صورة تجمعه بالفنانة داليا البحيري وهو يؤدي دور العريس وعلق ساخراً” صورتي مع فريق العمل.”

في حين نشر الفنان الشاب رمزي لينر صورة له بمفرده وسخر قائلاً “أصلا عادي ..فريق العمل مش كل حاجة. حياتي بلا فريق عمل.”

أما الفنان أحمد داوود فقد نشر صورة تجمعه مع زوجته خلال تصوير أحد البرامج الكوميدية وعلق قائلاً” انتظروني أنا وفريق العمل يوم السبت في Saturday Night Live بالعربي.

وعلق الفنان محمد حاتم على صورة تجمعه بأحد الفتيات أثناء عمله قائلاً ” كل واحد وليه فريق العمل بتاعه.”