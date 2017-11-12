سر الإطلالة الحيوية والجذابة ل”كايلي جينر”

هي نجمة تنحدر من بيت شهير يضم نجمات في عالم الموضة والجمال، لكن كايلي جينر لم تعتمد على عائلة كاردشيان في استقاء تفاصيل إطلالتها، بل ابتكرت أسلوبها الخاص في تثبيت ماكياج استقطب إعجاب النساء في العالم بالرغم من صغر سنها، ومنحها إطلالة تستحق التمعن والإعجاب، وفي حالة اهتمامك بماكياج هذه النجمة الصغيرة ما عليك سوى اتباع خطوات بسيطة.

حيث ترى هذه النجمة أنه من الضروري استعمال عدة أنواع من كريم الأساس، أي تثبت لون فاتح وآخر داكن ويكون أحدهما مرطباً، حتى تحصل على بشرة نضرة ومشرقة.

لا يمكن أن تسجل لها أي إطلالة من دون استعمال البلاش، على اعتبار أنه يحدد منطقة الخدود بشكل طبيعي، ويضفي عليها الكثير من الحيوية والجاذبية.

يذكر أن كايلي لديها مجموعة من مواد التجميل في الأسواق تتضمن أجمل الألوان، وتشتهر بأحمر الشفاه الذي يجعل من إطلالتها آسرة، لكنها قبل وضعه تلجأ إلى حيلة تقشير شفاهها بواسطة الفازلين والسكر، وتستعمل فرشاة الأسنان لتقضي على الجلد الميت.

وتعكف النجمة كايلي على رسم حواجبها بطريقة ذكية وماهرة تمنحها الكثير من الجاذبية، لأنها تحاول إخفاء ذلك الخط حتى تبدو طبيعية أكثر، وحريصة على تحديد أسفل عينيها بالكونسيلر من خلال الاستعانة بفرشاة ذات رأس مسطح.