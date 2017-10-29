سر انجذاب الشريك لشريكه

ولقد أورد موقع “سيكولوجي توداي” أن ثمة عوامل غريبة تؤدي بالناس إلى الإعجاب بالطرف الآخر، واستند في حديثه إلى بحوث عديدة بشأن أكثر جوانب الشخصية إغراءً وإثارة.

فعلى مستوى الشكل يوضح المصدر أن الناس يعشقون التناسق في المظهر، كما أن الرائحة قد تؤدي بدورها إلى حصول الإعجاب وأشار إلى أن النساء تجذبهن الروائح بشكل كبير، ومن الأمور الغريبة في الانجذاب، أن الناس ينفرون بشكل تلقائي من المرضى، إذ يرصد الإنسان شأن الحيوان إشارات غير مرئية عن عدوى البكتيريا لدى الشخص الآخر.

كما أن الإنسان يملك قدرة على استشعار قربه الجيني من الطرف الآخر، وفي ذلك فائدة صحية على اعتبار أن صحة الأبناء قد تشوبها عدة مشكلات إذا كان الأبوان متقاربين على المستوى الجيني.

ولقد كشفت دراسة أجريت في تايوان أن الناس يميلون بالفطرة إلى أشخاص لم يكبروا إلى جانبهم، وتحدوهم الرغبة في شركاء بعيدين عنهم.

ولا ننسى أن الرجال يحتارون غالباً في معرفة ما يجعل النساء يقعن في شراك “المعجبات”، لذلك رصدت مجلة “وومنز هيلث” أبرز ما تلتفت إليه المرأة لدى الرجل، حين تقع عيناها عليه لأول مرة، وبحسب دراسة شملت 200 امرأة، فإن عيني الرجل هما أول ما تنتبه إليه المرأة، ثم تأتي ابتسامته في مركز ثان، أما قامة الرجل فمهمة بدورها، حسب الاستطلاع، ذلك أنها تحل في المرتبة الثالثة، بينما جاءت يدا الرجل في المركز الرابع.

وبين هذا وذاك لا تغفل النساء أناقة الرجل فهي تحضر في مركز خامس، بما فيها من تميز وتناسق في الهندام. إلا أنه علينا الانتباه أنه من الممكن تفادي بعض الأمور التي تؤدي غالباً إلى إرباك العلاقات وتدميرها، والتي حددها موقع “تايم” في أربعة أسباب، اذ قال إنها تؤدي إلى تدمير العلاقات بين الشركاء، مقدماً نصائح عملية لتفادي الوقوع فيها وهي كالتالي: