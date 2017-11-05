سر تحديق الرجال في النساء

أثناء الخروج للتسوق مثلاً، تلاحظين زوجك ينظر للاخريات كثيراً، مما يشعرك بالحرج والغضب، فهل تتسائلين ما السبب الحقيقي وراء تلك العادة المزعجة والمحرجة؟

هل هذا الأمر شائع؟

قد تظنين أن الرجل اللعوب أو زير النساء فقط هو من يقوم بتلك العادة، ولكن في الحقيقة كل الرجال تقريباً حتى المتزوجون يفعلون ذلك، فكل الرجال يحدقون في النساء سراً أو علناً حسب نشأتهم أو عوامل أخرى، فإذا كان رجلك لا يحدق أبداً في النساء، فأنتِ محظوظة عزيزتي.

هل يعني ذلك عدم حبه لكِ؟

لا، فالتحديق في الآخرين لا يعني أنه فقد الاهتمام بكِ، فقد اعترف العديد من الرجال في استطلاع للرأي أنهم يحدقون في نساء أخريات أحياناً ولكنهم لا يفضلون إقامة علاقة حميمة مع أي سيدة سوى الشريكة، كما أن معظمهم يعتقد أنه من الطبيعي جداً التحديق في النساء الآخريات.

معتقدات خاطئة عن التحديق في السيدات الأخريات

لا يعني تحديق رجلك في السيدات الآخريات أنكِ لست جميلة أو أن اهتمامه بك قل، كما لا يعني أنه يخطط للانفصال أو إقامة علاقة حميمة مع سيدة أخرى.

كيف تخبرين شريكك بما يزعجك؟

إذا ضبطتيه وهو يحدق بإمرأة أخرى، لا ضرر من التحدث إليه بشأن ذلك الموضوع المزعج، فالنظرة لا تعد خيانة ولكنها يمكن أن تكون محرجة جداً، ويمكنك تذكيره على الفور بأن ذلك الأمر محرج جداً لتلك السيدة مثلما هو محرج لكِ.