سر جاذبية ماكياج النجمة جنيفر لورانس رغم بساطته

من أيقونات الموضة والجمال في هوليود النجمة جينيفر لورانس فهي لديها مظهر خاص على السجادة الحمراء ويتمتع ماكياجها دائماً بالجاذبية الكبيرة على الرغم من نعومته وبساطته رافقينا في السطور التالية لتتعرفي على سر إطلالاتها المميزة في ماكياجها

– تعتمد جنبفر ألوان أحمر شفاه تلائم بشرتها الفاتحة فنجدها تعتمد الألوان النيود والبالستية وليكون اللون مثالى تقوم جنيفر بتطبيق أحمر الشفاه الخاص بواسطة الفرشاة وتضعه مطفيا في وأحيانا تضيف له بعض اللمعان.

– الممثلة جينيفر لورانس رائدة فى استخدام الماكياج السموكي ولديها طريقة سهلة للحصول على سموكى بسيط لعينيها، حيث تضع ظلال العينين البنى أو الرمادى الداكن على جفنيها بأصابعها ولا تفركها، وتضع الألوان تحت خط التجعد والأهم من ذلك أنها تقوم باستخدام فرشاة ظلال رقيقة للمزج بين الألوان.

– تمتلك جنيفر حواجب رائعة تخلق إطارا جميلا لعينيها، حيث تستخدم استخدام قلم تحديد الحواجب ثم بودرة الحواجب فهي ترسم خطوطا دقيقة على طول الجزء العلوى من الحاجب وعلى طول الثلث الخارجى ولا تبالغ فى رسمها ثم تملأ الفراغات بالبودرة.

– تتمتع جنيفر بعظام وجنتين بارزتين حيث تقوم بالابتسام وباستخدام الفرشاة تضع أحمر الخدود الخاص بها بلطف فى حركة دائرية، ثم تضع لمسة من الهاى لايتر فوق تفاحتى الخدود لتحصل على وجنتين مضيئتين.

– لدى جنيفر توهج ذهبى، حيث تعتمد على استخدام مسحوق برونزى أغمق من لون بشرتها بدرجة أو اثنتين ثم تطبقه على وجهها كاملا فى شكل قلب بدءا من أطراف الوجه حيث تحدد إطارات وجهها، كذلك حدود رقبتها بطريقة تبدو طبيعية .

– تبدو جنيفر ببشرة صافية جميلة رغم أنها لا تثقل بكريم الأساس حيث تعتمد على كريم الأساس السائل أو المرطب الملون بدلا من كريم الأساس ذى التغطية الكاملة، ولمظهرندي تقوم بمزج كريم الأساس مع المرطب على بشرتها باستخدام اسفنجة ماكياج مبللة.