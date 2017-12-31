الشوكولاتة وزيت الزيتون سر جمال ونضارة بشرة المرأة الإيطالية

يتفق الجميع على جمال إطلالة المرأة الإيطالية التي تتسم بالبساطة والجاذبية، وفوق ذلك لا يخفى تمتعها بالرشاقة والقوام الممشوق، ويمكن القول أن جمالها بعيداً عن مستحضرات التجميل الصاخبة ورغم ذلك يبقى مميزاً وساحراً، وعند كشف سر ذلك دون شك ستفاجئين، بالنظر إلى حرصها على اتباع طرق العناية بالبشرة من دون الاستغناء عن مستحضرات طبيعية ونوع من الحلويات يعشقها الجميع أي الصغار والكبار.

لا تتردد المرأة الإيطالية في تناول الشوكولاتة، لأنها مقتنعة بأن هذا النوع من الحلويات اللذيذة غني بالعديد من الفيتامينات التي تمنح البشرة مزايا تجميلية، بل وتجعلها مفعمة بالحيوية والنضارة.

كثيراً ما تلجأ الإيطاليات إلى استبدال كريم العناية بالبشرة الذي يحضر في مخابر التجميل العالمية بزيت الزيتون، وتحرص على استعمال هذا النوع من الزيت للشعر والبشرة، وتثبته كذلك من أجل إزالة مختلف آثار مستحضرات التجميل بشكل يومي ومستمر ،لأنه فعال جداً في محو آثار أي مضاعفات سيئة لمواد التجميل على البشرة.

المعروف أن لون بشرة الإيطالية يميل نوعاً ما إلى السمرة، لكنها تعرف جيداً كيف تقي بشرتها بكريم واقي من الشمس الذي لا تستغني عنه على الاطلاق، إلى جانب استعمال القبعة ضد أشعة الشمس.

ولعل المواظبة على تثبيت كريم مرطب لليدين بشكل يومي، جعل جمالهن يكتمل ببشرة نضرة ومضيئة.