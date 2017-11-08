سر رشاقة سيدة فرنسا الأولى “بريجيت ماكرون” 10 أنواع خضار وفواكه

قد تتساءل الفتيات خاصة في الوطن العربي عن سر رشاقة سيدة فرنسا الأولى “بريجيت ماكرون”، بالرغم من أنها تبلغ من العمر 64عاماً، وفوق كل ذلك تتمتع بصحة جيدة، وبإمكانها إبراز شبابها بشكل مستمر، ولم يؤثر تقدمها في السن على جسمها الرشيق، لكن ما كانت تخفيه السيدة الأولى كشف عنه رئيس الطهاة على مستوى قصر الإليزيه.

قال الشيف غيوم غوميز أن سيدة فرنسا الأولى “بريجيت ماكرون” تتناول يومياً 10 أنواع من الفواكه والخضروات الموسمية في أطباقها من دون انقطاع، فلا تفرط في الحمية ولا في الطعام كون الخضار والفواكه لا تتسبب في كسب وزن زائد.

يذكر أن السيدة الأولى لفرنسا تتبع نظام غذائي موسمي وصحي، بينما الأكلة المفضلة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طبق الدجاج الشهير “كوردون بلو”.

ولا تكتفي زوجة الرئيس الفرنسي بالتركيز على الغذاء الصحي، وإنما تعشق ممارسة الرياضة من دون توقف مثل الركض أو استعمال الدراجة الهوائية، وبالتالي أسلوب حياتها يصفه الخبراء بالصحي والمتكامل، وينعكس ذلك على جسمها وبشرتها.

إذا للرياضة تأثير كبير على رشاقة الجسم، ومن أجل أن تحافظي على صحتك وتبتعدين عن السمنة، يجب أن يكون الغذاء صحياً خالياً من الدهون الكثيرة والسكريات التي تضاعف من وزنك.