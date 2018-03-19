سر زيارة كاظم الساهر وخطيبته للقاهرة 4 ساعات فقط!!

بعد غياب دام لنحو 8 سنوات، زار القيصر كاظم الساهر برفقة خطيبته التونسية القاهرة في رحلة قصيرة وخاطفة استغرقت 4 ساعات فقط، عبر فيها النجم العراقي عن اشتياقه لمصر، وكشف عن تلقيه لعروض من أجل إحياء حفلات فنية نهاية عام 2018، وتوجها بعد ذلك في رحلة إلى فرنسا.

كشف الخبر عن هذه الزيارة الموسيقار المصري رضا رجب، حيث أكد عن وجود مشروع يتضمن قصيدتين سوف يتعاون فيهما مع الساهر، وتحدث رجب عن زيارة كاظم لمصر واعتبر بأنه الشخص الوحيد الذي علم بالزيارة والتقط معه صورة، وأوضح أن زيارة الفنان العراقي برفقة خطيبته فضّلا فيها الوقوف على العديد من المعالم الأثرية مثل الأهرامات في هذا الوقت القياسي، علماً أن الفنان العراقي تلقى العديد من العروض لإحياء حفلات فنية في القاهرة وشرم الشيخ والغردقة قبل نهاية السنة الجارية.

يذكر أن كاظم الساهر الذي بلغ عمره شهر سبتمبر الماضي 60 عاماً، كان قد أعلن مؤخراً عن خبر خطبته بشكل رسمي من واشنطن، أي عندما كان بصدد إحياء حفل فني في إطار جولته الفنية الأمريكية الأخيرة، ونفى ما روج من أنه تزوج من خطيبته التونسية، وكان أول شخص قد أكد خبر مشروع ارتباط القيصر، هو نجله وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والجدير بالإشارة فإن القيصر عاش فترة عزوبية طويلة، وكانت أبرز أسبابها أنه خشي على مشاعر ولديه “وسام وعمر”، إلى جانب أنه اعترف في تلك الفترة الطويلة قائلاً: “..لم أجد سيدة ممن أحببتهم تمكنت من إيصال العلاقة لحد الزواج..”.