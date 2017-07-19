أغنية فرقة التلفزون الكويتية “مفتون قلبي” سر شهرة بلقيس الواسعة

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اعترفت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي بأن الأغنية التي جعلتها تحصد شهرة واسعة في مسارها الفني، ودفعت بها إلى قلب المسارح الفنية الكبرى، تتمثل في أغنية تحمل عنوان “مفتون قلبي” التي يعود مصدرها إلى فرقة التلفزيون الكويتي في عقد الثمانينات، ولم تخف بأنها هذه الأغنية الأكثر طلباً في معظم حفلات الزفاف، التي تقوم بإحيائها في منطقة الخليج العربي.

قامت الفنانة اليمنية الشابة بلقيس فتحي بنشر عبر حسابها على موقع “أنستغرام”، فيديو تؤدي فيه الأغنية الكويتية العذبة “مفتون قلبي”، التي سحرت الجمهور وجاء ذلك في إحدى الحفلات التي أحيتها عام 2013، وأكدت بأن هذه الأغنية على وجه الخصوص تحظى بشعبية كبيرة وواسعة على اعتبار أنه يطلب منها في الوقت الحالي تأديتها في معظم حفلات الزفاف التي تحييها بمنطقة الخليج العربي.

وأرجعت الفنانة المتألقة بلقيس انتقائها لمثل هذه الأغاني القوية والأصيلة، كونها تنجذب كثيراً نحو التراث الفني الذي تعشقه، وينتشر عبر شبه الجزيرة العربية وفوق ذلك حريصة على إعادة إطلاقه بصوتها الشجي.

الجدير بالإشارة فإن المطربة بلقيس فتحي كانت قد أطلقت منذ أشهر ألبومها الغنائي الجديد الذي يحمل اسم “أراهنكم”، وعن آخر إطلالتها التي تابعها الجمهور العربي وتفاجأ بها، نذكر إطلالتها على غلاف ألبومها، حيث استعانت بالشعر المستعار القصير وكان باللون الأبيض، ومن جهة أحرى انتقت فستاناً يجمع بين اللونين الأبيض والأسود، والمثير أنها استعملت في يديها قفازات الملاكمة، وأطلقت نظرات حادة توحي بالقوة، وكأنها سوف تخوض منازلة في رياضة الفن النبيل.