يحمي من النوبات القلبية ويخفض الضغط….سر ضحك بعض الأشخاص أكثر من غيرهم!!

كشفت دراسة بريطانية من جامعة آلتو، جامعة توركو، وجامعة أكسفورد، أن سبب ضحك بعض الأشخاص أكثر من الآخرين، يعود إلى نسبة إنتاج الدماغ لهرمون “الأندورفين”.

وذكرت الدراسة بحسب موقع ” sciencedaily” ، أنه كلما كان لدى الإنسان مستقبلات أفيونية أكثر كلما زاد بالضحك، كما أن الضحك الجماعي يؤدي إلى إفراز هرمون “الأندورفين”، وبالتالي زيادة المشاعر الإيجابية.

وأثبتت بعض الدراسات السابقة أن هناك العديد من الفوائد للضحك، فهو يعمل على خفض ضغط الدم، ويحمى من السكتات الدماغية والنوبات القلبية، ويقلل من مستويات هرمون الإجهاد.

الضحك المستمر حتى لو على أسباب تافهة يؤدى إلى تخفيف الإجهاد ويساعدك على قضاء يوم ملىء بالنشاط والحيوية، فقد أثبتت بعض الدراسات أن الناس الأكثر تفاؤلاً وضحكاً هم الأطول عمراً، حيث يقوي الضحك الجهاز المناعي وبالتالى يقلل خطر الإصابة بالأمراض، فالضحك لمدة ربع ساعة من الممكن أن يقلل الإحساس بالألم والإرهاق .