سر ظهور اليابانيات أقل من عمرهن الحقيقي بعشر سنوات

تمكنت المرأة اليابانية من التفوق في مجال العناية بالبشرة، ونجحت إلى حد بعيد في الظهور أقل من عمرها الحقيقي بنحو 10 سنوات كاملة، والسر يكمن في اتباعها الطريقة السليمة للعناية بالبشرة، بداية من الوقاية الجيدة من التأثيرات الخارجية وفي صدارتها تجنب أشعة الشمس البنفسجية صيفاً وشتاءاً، إلى جانب عدم استغنائها عن الزيوت النافعة التي تغذي البشرة وتمنع جفافها، وبالتالي الابتعاد عن أي تجاعيد، وتتجه إلى جانب كل ذلك نحو الاستعانة بالتدليك لتنعش مسامات البشرة وتحريك الدورة الدموية.

إذا تجنبي الاستحمام السريع، ومن الأحسن أن تأخذي كل الوقت في حوض الاستحمام، بل ومن الأفضل أن تستغرق فترة مكوثك في حوض الاستحمام طيلة ساعة كاملة، واغتنمي الفرصة لاستعمال مستحضرات العناية بالبشرة خاصة الطبيعية على وجه الخصوص.

وتستعين المرأة اليابانية كثيراً بالزيوت بشكل يومي حتى تغذي بشرتها وتواجه بذلك جميع العوامل التي قد تسبب الجفاف للبشرة، ولكنها بالموازاة مع ذلك لا تهمل على الإطلاق الكريمات المغذية.

تعكف اليابانية على تدليك وجهها وعمل مساج للجلد لفترة قصيرة لا تتعدى الدقيقة الواحدة، لكن مرتين في اليوم أي صباحاً خلال الاستيقاظ وقبل الخلود إلى الفراش.

الشائع أن المرأة اليابانية تستعمل بكثرة واقي الشمس، ولا يمكنها الخروج من دونه في فصل الصيف أو الشتاء، بل تحرص على وضعه ثلاث مرات كاملة في اليوم، حتى تبعد أي تأثيرات سلبية على بشرتها.