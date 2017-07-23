سر محافظة عمرو دياب على شبابه الدائم

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بالرغم من أن النجم المصري عمرو دياب يقترب من عقده السادس، والذي يفصله عنه سنتين فقط، إلا أنه مازال يتمتع بشباب مذهل حير الجمهور، وهناك من يتساءل عن سر الشباب الدائم للنجم على اعتبار أنه لم تظهر عليه أي ملامح التقدم في السن..؟..علماً أن هذا السؤال أجاب عنه بدقة السيناريست والمؤلف عمرو سمير عاطف، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث كشف عبر حسابه على موقع “الفيس بوك” عن أسرار حفاظ عمرو دياب على شبابه الدائم، وعدم تأثره بالسنوات التي تمر عليه، نافياً في سياق متصل أن يكون للثراء سبباً في ذلك حيث أكد يقول:”..لماذا لا يكبر عمرو دياب؟.. لأنه نباتى ولا يدخن.. ويلعب رياضة.. ويخاف جداً على صحته.. وليس لأنه غني أو مطرب…”

وكان النجم عمرو دياب قد أطلق مؤخراً جديده الفني المتمثل في أغنية تحمل عنوان “معدي الناس”، حيث كتب كلماتها أسامة مصطفى ولحنها سامر أبو طالب وأشرف على توزيعها أسامة الهندي، وفي أجندته مشروع طرح ألبوم غنائي جديد خلال العشرة أيام الأولى من شهر أغسطس المقبل، ومن المقرر أن تتولى مهمة التسويق للألبوم الجديد شركة “فودافون”.

أما مما يثار من أخبار حول النجم، قتصب حول تصالحه مع شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات”، على إثر الخلافات التي عصفت بالعلاقة التي تربطهما ووصلت إلى حد اللجوء إلى المحاكم لفك النزاع، ومما روج مؤخراً أنه عقدت جلسة صلح بين الفنان عمرو دياب وسالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة “روتانا للصوتيات والمرئيات” حضرها العديد من الفنانين المصريين والعرب.