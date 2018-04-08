نظام غذائي خالي من الدهون والسكر سر نحافة الأسيويات

لا يخفى أن المرأة الأسيوية تتمتع بقوام رشيق وجسم خالي من تراكمات الدهون، ويزيد ذلك كثيرا من جاذبية إطلالتها الجميلة، وإذا كنت واحدة من المعجبات برشاقة المرأة الاسيوية، وحريصة على التمتع بجسم نحيف وحتى لا تعاني فوق ذلك من السيلوليت، نكشف لك السر الذي يكمن في إتباعها في نظام غذائي صارم خالي من الدهون والسكريات

أكد خبراء الصحة أن العامل الجوهري الذي يساعد المرأة الاسيوية في الابتعاد عن السمنة، يكمن في خصوصية نظامها الذي لا يحتوي على نسبة من السكر وغير مشبع بالدهون.

إذا جربي إتباع نظام غذائي صحي يتشكل من فطور يعتمد على تناولك صباح كل يوم ل”كوب” واحد من الشاي الأخضر غير محلى مع الليمون، مع إضافة القليل من قطع الفاكهة في اللبن.

أما بخصوص وجبة الغداء يجب تناول صحن من الأرز الكامل مع الخضار المطبوخة وكذا صلصة الطماطم، وبعد الانتهاء من الغداء ينصح بتناول كوب واحد من الشاي الأخضر أو كوب من البابونج.

وفيما يتعلق بوجبة العشاء ينبغي أن تتكون من كفتة الدجاج مطبوخة مع البروكلي أو من الخضار الخضراء المطبوخة، مع إضافة القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون.