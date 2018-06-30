سعاد ماسي تتألق في موازين والجمهور يخذل وائل جسار والرباعي

بينما فقدت منصة النهضة الخاصة بالأغنية العربية بريقها خلال هذه النسخة من مهرجان موازين، لم يخلف الجمهور الوعد، أمام إغراء البساطة والفن الراقي والكلمة الهادفة، الذي تتميز بهم الفنانة “سعاد ماسي”، وكان على موعد مع الاستمتاع بحضور خاص للفنانة الجزائرية على مسرح محمد الخامس بالعاصمة المغربية الرباط، والتي عبرت عن سعادتها بالتفاعل الكبير الذي تجده من جمهورها في المغرب، خلال كل محطاتها الفنية بينها موازين الذي تشارك به للمرة الثانية.

ورحل الجمهور الذي اختار رحلة “ماسي”، للتحليق في عالم خاص من الأغنية الهادفة، والكلمة الموزونة، فكانت كريمة في إمتاع عشاقها بروائع من ألبوميها “مسك الليل” و”أوه حرية”، حيث أدت “طليت على البير”، “يا قلبي” “غير أنت”، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وإذا كانت “سعاد ماسي” قد تألقت باستقطاب جمهور المسرح الذي يتسع لــ 1400 فإن توافد أكثر من هذا العدد على منصة النهضة الخاصة بالأغنية العربية، لم يكن مقنعا في حفلي الفنان اللبناني “وائل جسار” الذي أحياه يوم الثلاثاء، أو حفل “صابر الرباعي” الذي فشل بدوره في استقطاب جمهور كبير في حفله يوم الأربعاء، مقارنة بعدد الجماهير التي تحضر حفلات هذين الفنانين في مناسبات سابقة والتي تفوق الآلاف، حيث تأثر حفلي “جسار” و”الرباعي”، بحملة المقاطعة التي دعا لها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الحملة التي دفعتهما إلى الاعتذار عن حضور المؤتمر الصحفي الذي ينظمه القائمون على مهرجان موازين – إيقاعات العالم، بشكل تقليدي، وزاد من ذلك موقف “أحلام” التي تنازلت عن أجرها لفائدة مؤسسات خيرية بالمغرب.