ترشيح سعاد ماسي لغناء تتر مسلسل “الشارع اللي ورانا “

رُشحت مؤخراً المطربة الجزائرية سعاد ماسي لأداء تتر مسلسل يحمل عنوان “الشارع اللي ورانا ” لمخرجه مجدي الهواري، حيث يعكف فريق العمل على تصوير مشاهده، ونذكر من بين أبطال المسلسل كل من فاروق الفيشاوي ودرة وإلى جانب لبلبة.

رشح المخرج المصري مجدي الهواري المطربة الجزائرية سعاد ماسي، من أجل غناء تتر مسلسله الجديد الذي يحمل عنوان “الشارع اللي ورانا “، ويجري العديد من الاتصالات معها بهدف الوصول إلى اتفاق نهائي بخصوص هذا المشروع، علماً أنه لم تنته بعد المفاوضات الجارية التي يتوقع أن توافق فيها سعاد على التواجد بصوتها في هذا المسلسل، على خلفية أن سعاد ماسي تعاملت كثيراً مع المصريين، من خلال إحيائها للعديد من الحفلات في أم الدنيا ولديها جمهورها في مصر.

يذكر أنه تم التعاقد مع الموسيقار مصطفى الحلواني، لعزف موسيقى هذا المسلسل، فيما يجري التصوير في الوقت الحالي لمشاهد المسلسل في الديكورات المخصصة للعمل، على مستوى نطاق العديد من المناطق المختلفة، علماً أنه يخوض بطولة هذا العمل الفني، كل من النجمة لبلبة والنجم فاروق الفيشاوي وبالإضافة إلى الفنانة التونسية المتألقة درة.

والجدير بالإشارة فإن هذا المسلسل يسلط الضوء على قصة تقع في شارع يقطن فيه فاروق الفيشاوي وابنتيه درة وهند عبد الحليم، وتحدث فيه وقائع شبه خرافية، يمكن القول أنها تفصل بين الحياة والموت، فتأخذ الأحداث منحى آخر من التشويق.