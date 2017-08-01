سعد رمضان يتألق في لبنان بعد نجاحات الجزائر

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يواصل النجم سعد رمضان نجاحاته التي سجلها ضمن مهرجانات الجزائر، حيث أحيا مجموعة من الحفلات في العاصمة، ومناطق مختلفة هناك، وهي: وهران وجميلة وقسنطينة، وينهيها بسلسلة حفلات جديدة في لبنان.

فخلال مهرجانات الجزائر كان لوقع أغنيتي ” ما زال ما زال” و ” ويش تسوى الدنيا بلا بيك” وقعهما الخاص لدى الجمهور الجزائري، بالإضافة إلى أغنيته الخاصة ” عم نام عالواقف” التي رددها معه الجمهور دون توقف.

كانت أولى محطاته في لبنان بعد الجزائر، مؤخراً في بلدة “لحفد”، حيث أضاف نجاحاً جديداً إلى موسمه الصيفي، على أن يلتقي جمهوره في لبنان من جديد في ثلاثة مهرجانات مختلفة، أولها في بلدة ” ميمس ” في منطقة حاصبيا في الخامس من شهر آب/ اغسطس، يليها حفل في منطقة بشري ضمن مهرجان”قنات” في الثاني عشر من شهر أغسطس أيضاً، وفي بلدة “كفر نبرخ” في الشوف، جبل لبنان في الرابع عشر من الشهر نفسه.