قبل الحسم في قضيته.. سعد لمجرد يتلقى عروض لإحياء حفلات غنائية

لم تتراجع شعبية النجم المغربي “سعد لمجرد” كما اعتقد الكثيرون على خلفية اعتقاله بفرنسا بتهمة محاولة اغتصاب فتاة فرنسية، فبعد أن حققت أغنيته الأخيرة نسبة مشاهدات عالية في ظرف قياسي، أكدت مصادر مقربة من “لمجرد” لــ “اليقظة” أن الأخير تلقى مجموعة من العروض من قبل متعهدين لإحياء عدة حفلات في دولتين من دول الخليج إضافة إلى تونس، بالرغم من عدم حسم قضيته نهائياً من قبل القضاء، حيث لا زال متابعاً في حالة سراح مع تقيده بسوار إلكتروني يمنعه من الحركة خارج التراب الفرنسي.

في نفس السياق، وقبل إطلاق فيديو كليب LET GO كانت إحدى الشركات التونسية قد تقدمت بعرض إلى النجم المغربي لإحياء حفل بقبة المنزه في العاصمة التونسية تونس، قبل أن تعود لتقديم عرض آخر بعد نجاح أغنيته الأخيرة حيث اقترحت أن يقدم حفله الثاني بمدينة الحمامات التونسية.

ويبقى “لمجرد” استثناء وسط أبناء جيله من الفنانين المغاربة الشباب، الذين حاولوا تقليد لونه الفني وساروا على دربه دون أن يحققوا النجاح أو الشعبية الكبيرة التي يحظى بها والتي ظهرت أكثر بعد الاهتمام الكبير بقضيته، بلغ حد القيام بوقفات احتجاجية وأخرى تضامنية معه بالرغم من أن تهمته بالغة الحساسية، باعتبارها متعلقة بمحاولة اغتصاب فتاة وتعنيفها.

يذكر أن أغنية LET GO حققت أكثر من 44 مليون مشاهدة على موقع اليوتيوب، في أقل من 20 يوم منذ طرحها.