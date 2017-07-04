وصف جمهوره ب”الخيالي”….سعد لمجرد يحتفي بنصف بليون مشاهدة لأغنيته الشهيرة “المعلم”

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يبدو أن النجم المغربي الشاب سعد لمجرد بدأ يتجاوز تأثيرات الظروف الصعبة التي عاشها خلال الأشهر الماضية على نفسيته، بفضل استمرار نجاحه الرهيب والمذهل، حيث تمكن كليب أغنيته الشهيرة “إنت معلم” من تحقيق نصف “بليون” مشاهدة على موقع “اليوتوب” ويعد رقماً كبيراً، أثلج صدر الفنان وأسعده حيث وصف ذلك في تعليق خاص على وسائل التواصل الاجتماعي “بالتفاعل الخيالي” للجمهور.

فعقب النجاح الباهر الذي حققه الفنان المغربي سعد لمجرد بفضل فيديو كليب “المعلم”، حرص على نشر صورة له عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر” وعلق عليها مغتبطاً: “نصف بليون مشاهدة”، واغتنم الفرصة ليتقدم بشكره الخالص إلى جمهوره الوفي.

اعتبر لمجرد أن كل ما حققه يعد انجاز المغاربة وجميع الدول العربية الشقيقة، حيث كتب يقول: “..صباح السرور والنجاح.. الله يفرحكم يا جمهور يا وفي.. هذا إنجاز المغاربة والدول العربية الشقيقة.. أشكركم على تفاعلكم الخيالي مع هذه الأغنية..”.

يذكر أن النجم المغربي الشاب سعد لمجرد مر بظروف عصيبة منذ الخريف الماضي، أي بعد توقيفه من جهة مصالح الشرطة الفرنسية، أثناء تواجده في فندق “ماريوت شانزلزيه”، حيث كان يقيم فيه من أجل إحياء حفلات فنية بفرنسا، وجاء ذلك بعد إيداع فتاة فرنسية لشكوى تتهمه فيها بالإقدام على اغتصابها، وقبل أن يطلق سراح الفنان الذي دفع كفالة مالية ضخمة، قضى نحو 6 أشهر كاملة في زنزانة السجن بعيداً عن فنه وجمهوره، لكن ملف القضية مازال مفتوحاً والتحقيق مستمراً، ولا يمكن لسعد لمجرد في الوقت الحالي أن يسافر إلى أي مكان، لأنه مازال مراقب بواسطة السوار الإلكتروني الذي يضعه في معصمه.