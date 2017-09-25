سعد لمجرد يواصل تحقيق الأرقام القياسية في نسب المشاهدة لأغانيه

لا زالت أغنية LET GO للنجم “سعد لمجرد”، تزحف نحو المائة مليون مشاهدة، بعد أكثر من شهر على طرحها عبر قناته الرسمية على موقع اليوتيوب، حيث حققت حتى الآن أكثر من 71 مليون مواصلة تحطيم الأرقام على مستوى المغرب والوطن العربي.

ويبقى سقف نجاح أغاني “لمجرد” هو تجاوز رقم الــ 100 مليون مشاهدة، بعد أن حققت أغنيتيْ “ماشي ساهل” و”غلطانة” اللذين طرحهما السنة الماضية 100 مليون مشاهدة، بحيث تجاوزت أغنية “ماشي ساهل” أكثر من 140 مليون مشاهدة، في حين حققت أغنية “غلطانة” أكثر من 155 مليون مشاهدة.

وكان الفنان المغربي الشاب قد دخل كتاب غينيس للأرقام القياسية قبل سنتين، بعد نسبة المشاهدة العالية التي حققها في كليب أغنية “معلم”، الذي تخطى الـ 20 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب في أقل من أسبوعين، وهي الأغنية التي تجاوزت اليوم أكثر من 534 مليون مشاهدة، وهو رقم جعل منه نجماً استثنائياً بالمغرب والوطن العربي.

يذكر أن “سعد لمجرد” لا زال متوقفاً عن مزاولة نشاطه الفني سواء تعلق الأمر بإحياء حفلات أو إجراء لقاءات صحفية، بعد تورطه في محاولة اغتصاب فتاة فرنسية كانت قد رافقته إلى مقر إقامته بالعاصمة الفرنسية قبل يومين من حفله الذي كان سيحييه بقصر المؤتمرات بباريس في 29 من أكتوبر 2016.