سعد لمجرد يحلم بالغناء مع الديفا والديو مع شيرين إشاعة

عادت بعض المواقع الإلكترونية، لإثارة خبر الديو الذي أُعلن عنه سابقاً بين النجم “سعد لمجرد” والنجمة “شيرين عبد الوهاب”، خلال لقاء جمعهما منذ حوالي سنتين، حيث اتفقا على تقديم عمل مشترك.

وكذّب “ياسر خليل” مدير أعمال الفنانة “شيرين” ما تم ترويجه حول مفاوضات تجري بين الطرفين لإحياء الفكرة من جديد، مشيراً إلى أن الأمر مجرد شائعة ليس لها أساس من الصحة ولا يعرف ما السر وراء الترويج لذلك النوع من الشائعات.

وكانت وسائل إعلامية قد تحدثت وفقاً لمصادر مقربة من الفنانة “شيرين” أن أزمة نتجت عن فكرة التعاون تلك، بعد أن تشبث “لمجرد” بأدائه باللهجة المغربية، وهو الأمر الذي رفضته، واعتبرت أن اسم “لمجرد” لن يضيف لها شيئاً، وفق ذات المصادر.

“لمجرد” وخلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد على هامش حفله بمهرجان موازين، خلال دورة 2016، كشف أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع الفنانة “شيرين” فور وصولها المغرب للمشاركة في نفس المهرجان، ورحب بها ببلدها الثاني وتمنى لها النجاح في حفلها بموازين، واصفاً إياها بــ “الصديقة العزيزة“، وقال: “من حق شيرين رفض عمل لم يعجبها أو لم تقتنع به، وهذا لا يعني بالضرورة أن بيننا أزمة أو مشكلة.”

مقابل ذلك، نفت “شيرين” أن تكون قد “قللت” من شأن “لمجرد” كواحد من الفنانين الذين حققوا نجاحاً واسعاً، حيث بات أي عمل يقدمه إلا ويتطلب منه جهداً كبيراً كي يحافظ على نفس مستوى النجاح، حسب تعبيرها.

إلى ذلك، كشفت مصادر مقربة من “سعد لمجرد” أن الأخير يرغب في تقديم عمل مع النجمة “سميرة سعيد”، وكان “لمجرد” قد أكد في مؤتمر صحفي على هامش حفله بموازين، أنه سيكون سعيداً لو قدم عملاً يجمعه بفنانة بحجم الديفا، التي كانت أول من بصمت له على نجاح أغنية “غلطانة”، حين طلب منها رأيها في الأغنية قبل طرحها.