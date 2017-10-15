سعد لمجرد يخلع السوار الإلكتروني وإشاعات عن حفل مرتقب له ببلد عربي

بعد أن كشف مصدر مقرب من النجم “سعد لمجرد” أن الأخير تخلص فعلياً من السوار الإلكتروني الذي ألزمته به المحكمة مقابل تمتعه بالسراح المؤقت، رأت مصادر حقوقية أن خلعه السوار لا يعني الحسم نهائياً في قضية الفنان المغربي المتهم بمحاولة اغتصاب فتاة فرنسية تدعى “لورا.”

وكشف موقع “كشك” المغربي نقلاً عن “جون مارك فيديدا” محامي الرئيس الفرنسي الأسبق “نيكولا ساركوزي”، أن إزالة سوار المراقبة الإلكتروني تعني أن القضاء الفرنسي وثق في الفنان “سعد لمجرد”، استناداً إلى عدم إظهاره منذ حمله للسوار أي نية لمغادرة التراب الفرنسي، وهو السوار الذي فرض عليه منذ حصوله على السراح المؤقت شهر أبريل الماضي.

وكانت مصادر مقربة من محامي “لمجرد”، قد أكدت أن “لورا بريول” طلبت للاستدعاء للمثول أمام قاضي التحقيق، خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الجاري، للاستماع إليها من جديد.

وفي سياق آخر، وكما سبق لليقظة أن أشارت إليه قبل أكثر من شهر، فإن “لمجرد” توصل بالعديد من العروض لإحياء حفلات بالعديد من الدول العربية، خاصة تونس، حيث أكدت بعض المصادر أن أحد متعهدي الحفلات قد انتقل إلى باريس لمباشرة تفاصيل الاتفاق حول حفل قد يحتضنه قصر القبة أو مسرح قرطاج الأثري، في حين يطالب الجمهور المغربي “لمجرد” بأن يقدم حفلاً فنياً بالمجان كهدية منه لجمهوره الذي عبر عن تضامنه معه بشتى الوسائل وصل إلى حد تنظيم وقفة احتجاجية أمام قنصلية فرنسا بالبيضاء.