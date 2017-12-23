سعد لمجرد ينفي الشائعات من خلال إظهار دعمه للفنان رضوان برحيل

فند الفنان المغربي “سعد لمجرد” الشائعات التي راجت حول خلافه مع مواطنه “رضوان برحيل”، وذلك عبر دعمه للأخير بمناسبة إصداره لأغنية “واش”، حيث وضع “لمجرد” رابط الأغنية عبر صفحته الرسمية وكتب مهنئاً “برحيل” ومخرج الفيديو كليب “محمد نبال.”

ويأتي دعم “لمجرد” للفنان الشاب “رضوان برحيل”، بعد مبادرة الإنتاج التي تبناها تجاه الأخير، قبل حوالي 3 سنوات، حيث سبق وأن أنتج له أغنية “أواه” التي تخطت حاجز الــ 34 مليون مشاهدة عبر موقع اليوتيوب، وحققت نجاحاً محلياً وعربياً.

وكان الفنان “رضوان برحيل” قد طرح أغنية “واش”، على شكل فيديو كليب أخرجه “محمد نبال”، وهي من كلمات “محمد المغربي”، ألحان “مروان أصيل”، وتوزيع “رشيد محمد علي”، ولم تخرج الأغنية عن نمط الأغاني التي اشتهر بها “برحيل”، كما حرص على أن تكون كلمات أغنياته هادفة بعيداً عن بعض الأغاني التي تحقق الانتشار على حساب “الذوق العام.”

وأكد “محمد نبال” وهو منتج العمل ومخرج الفيديو كليب، في تصريحه لليقظة، أن سنة 2018 ستكون بمثابة الانطلاقة الحقيقية للفنان الشاب “رضوان برحيل”، حيث ينتظر أن يقدم مجموعة من الأعمال التي يتوقع لها الانتشار عربياً وليس فقط محلياً، والتي ستعود بذاكرة الجمهور العربي إلى النجاح الذي حققتها أغنية “أواه”.