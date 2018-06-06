سعد لمجرد يطلق أغنية دينية لأول مرة ويحقق نصف مليون مشاهدة في 12ساعة

أطلق النجم المغربي الشاب سعد لمجرد لأول مرة في مشواره الفني أغنية دينية على يوتوب بمناسبة شهر رمضان الفضيل، حيت تتناسب مع أجوائه الدينية والروحانية وتحمل عنوان “يا الله”، وكشف لمجرد عن جديده عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، وتمنى مخاطبا محبيه ومتابعيه أن تكون كما وعدهم وتنال إعجابهم، وتمكنت الأغنية خلال 12 ساعة فقط من تحقيق نصف مليون مشاهدة.

سجل سعد لمجرد أغنيته الدينية الجديدة ما بين فرنسا وبلده المغرب، حيث كتب كلماتها ولحنها صلاح كردي ومن توزيع جلال الحمداوي، وحرص النجم المغربي أن تكون هذه الأغنية بمثابة المفاجأة لجمهوره في الوطن العربي، وبالفعل في وقت قياسي عمره 12ساعة فقط ، حققت نصف مليون مشاهدة على يوتوب، ولاقت الإعجاب سواء تعلق بكلماتها أو لحنها البسيط والعذب.

إذا مازال الفنان المغربي الموهوب يحقق المزيد من النجاح ولم تمنعه الظروف الصعبة التي مر بها من مواصلة عطائه، وبالموازاة مع ذلك كان القضاء الفرنسي قد أجل النظر في قضيته إلى يوم 18يونيو الجاري.

علما أن القضاء الفرنسي سمح للفنان المغربي بقضاء شهر رمضان في بلده المغرب، ومنحه كل الحرية التّامة في إطلاق أعمال فنية، لكنه لايزال ممنوعا من الحديث لوسائل الإعلام أو إحياء حفلات فنية.