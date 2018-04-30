سعد لمجرد يعود إلى المغرب لأسباب دينية

يعود الفنان “سعد لمجرد” إلى المغرب، خلال الأيام المقبلة، حيث كشفت مدونة المغربي المقيم بفرنسا “رشيد بربوش”، أن النجم المغربي سيزور بلاده مرة أخرى لقضاء شهر رمضان وسط أهله وأقاربه.

وتعد هذه الزيارة الثانية للفنان المغربي، منذ اعتقاله بفرنسا على خلفية تهمة محاولة الاغتصاب التي وجهتها له الفرنسية “لورا بريول”، قبل تمتيعه بالسراح المؤقت تحت شرط عدم مغادرته التراب الفرنسي، قبل أن يتأكد القضاء الفرنسي من حسن نوايا “لمجرد”، حيث منح ترخيصا بالمغادرة لزيارة أهله وهي الفرصة التي اختارها لطرح جديده “غزالي” التي تجاوزت بالمناسبة أزيد من 70 مليون مشاهدة منذ إطلاقها على قناته الرسمية بموقع اليوتيوب.

وربما، كان التزام “لمجرد” بشروط الترخيص الذي حصل عليه محاميه، خلال زيارة المغرب والعودة في ظرف خمسة أيام، سببا في منحه ترخيصا آخر لقضاء شهر رمضان بين أهله، إلا أن الغموض سيستمر حول ملفه الذي لم يتم البت فيه بعد بشكل قطعي، حيث لا زال النجم المغربي ممنوعا من تقديم أي نشاط فني ويكتفي منذ فترة بطرح مجموعة من الأغاني ليستمر التفاعل والتواصل بينه وبين جمهوره العريض في المغرب والعالم العربي.