سعد لمجرد يغني من جديد وقلبه مكسور

بعد ما لا يقل عن 10 أشهر من الانقطاع عن جمهوره بسبب التهمة الموجهة إليه من طرف القضاء الفرنسي، تمكن النجم العربي والمغربي سعد لمجرد من إطلاق أحدث أغانيه التي تحمل عنوان Let Go عبر قناته على موقع “اليوتوب”، حيث حرص على كتابة كلماتها وتلحينها بنفسه، بينما أنتجها موسيقياً جلال الحمداوي وأخرجها Alexandre Da Silva.

علماً أن هذه الأغنية العاطفية أداها في جو من الرقص الاستعراضي وبتواجد نمر كان النجم سعد يقوم بمداعبته.

بالرغم من أن الفنان المغربي سعد لمجرد قد مر بظروف صعبة على خلفية اتهامه بالتحرش بفتاة فرنسية ومحاولة اغتصابها بباريس، وأدخل على إثر ذلك لعدة أشهر في السجن بفرنسا، ولم يطلق سراحه إلا بكفالة مالية، على أن يمنع من مغادرة التراب الفرنسي وكإجراء احترازي وضع في معصمه سوار إلكتروني لمراقبة تحركاته، تمكن الفنان الشاب من تحدي كل الظروف الصعبة، وكتب كلمات أغنية جديدة حرص على تلحينها بنفسه، حتى لا يتوقف عن العطاء الفني، علماً أن موضوع هذه الأغنية الجديدة ل “لمجرد” يتحدث فيها شخص بثقة كبيرة معاتباً الفتاة التي يكن لها إعجابا ًوحباً كبيراً، ولكن لم تعر أي اهتمام لهذه المشاعر العاطفية القوية، وحرص المطرب على كتابة ملخص لأغنيته ونشرها مع الأغنية، حيث كتب الفنان يقول: “..قصة رجل ذو قلب مكسور قراره نهائي.. ترك وراءه كل متاعب هذا الحب…”، علماً أن سعد لمجرد ظهر في الفيديو مع المجموعة الاستعراضية يؤدي الرقصات، وفي نفس الوقت يداعب نمراً صغيراً..

وكانت الأجواء رائعة، وفي الأخير لم يفوت الفرصة حيث تقدم بالشكر إلى ملك المغرب ولوالديه وكذلك لجمهوره حيثما كان.